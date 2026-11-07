به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سازمان دفاع مدنی نوار غزه اعلام کرد که با آغاز فصل بارش و سیلاب ها، ساختمان های تخریب شده در این باریکه به دلیل حملات رژیم صهیونیستی به شدت خطرناک بوده و هر لحظه احتمال ریزش کامل آنها وجود دارد.

این نهاد اضافه کرد که چادرهای آوارگان فلسطینی در سراسر نوار غزه نیز کاملا در آب باران غرق شده و غیر قابل استفاده هستند. اکثر این چادرها پاره و مستهلک بوده و نمی تواند جلوی باران یا سرما را بگیرد. ۷۰ هزار چادر در آب کاملا غرق شده و میلیون ها دلار خسارت برجای مانده است.

سازمان دفاع مدنی نسبت به تشدید بحران انسانی در نوار غزه هشدار داد و اعلام کرد: ما نیاز فوری به ۳۰۰ هزار چادر داریم. تمام مراکز نگه داری آوارگان به دلیل باران های شدید آسیب دیده اند.