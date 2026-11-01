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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۲۹

اردوغان به کره جنوبی سفر می‌کند

اردوغان به کره جنوبی سفر می‌کند

رئیس‌جمهور ترکیه برای رایزنی درباره مسائل منطقه‌ای و جهانی به کره جنوبی سفر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، برهان‌الدین دوران، رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌ جمهوری ترکیه، اعلام کرد رجب طیب اردوغان رئیس‌ جمهور این کشور به دعوت رسمی لی جه‌میونگ، رئیس‌ جمهور کره جنوبی طی روزهای ۱ تا ۴ نوامبر ۲۰۲۶ از سئول دیدن خواهد کرد.

برهان‌الدین دوران با انتشار پیامی افزود که در جریان این سفر، مذاکرات رسمی دو رئیس‌ جمهور روز سه‌شنبه ۳ نوامبر (فردا) برگزار خواهد شد و روابط مشارکت راهبردی میان دو کشور در تمامی ابعاد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بر این اساس، طرفین همچنین درباره مسائل منطقه‌ای و جهانی تبادل نظر کرده و چندین سند با هدف تقویت چارچوب حقوقی و قراردادی روابط دوجانبه میان دو کشور به امضا خواهد رسید.

کد مطلب 6996673

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