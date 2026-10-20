به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر پورجمشیدیان به همراه سرتیپ پاسدار قربان‌محمد اشعری، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای ثامن‌الائمه (ع) نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و امیرالله شمقدری، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی، با خانواده سردار شهید ظریفی در مشهد دیدار کردند.

این دیدار در راستای تکریم خانواده شهدا و پاسداشت یاد و خاطره ایثار و فداکاری شهیدان انجام شد.

سردار سرتیپ پاسدار حسین ظریفی، فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید سجاد سراوان، اول مهرماه ۱۴۰۵ در جریان عملیات مقابله با عناصر مسلح در منطقه جهادآباد سراوان استان سیستان و بلوچستان، در خط مقدم نبرد و در مسیر دفاع از امنیت مردم و مرزهای کشور به شهادت رسید.