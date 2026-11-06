به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از ارزیابی مقام‌ها و تحلیلگران آمریکایی نوشت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به مذاکره تمایل دارد تا تشدید جنگ با ایران؛ چرا که مشخص شده در نتیجه این جنگ در میان رأی‌دهندگان، مقام‌ها و تحلیلگران نظامی، محبوبیت خود را از دست داده است.

از سوی دیگر، روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از میانجی‌ها مدعی شده است که ایران آمادگی نسبی خود را برای گفت‌وگو درباره مسائل هسته‌ای نشان داده است، اما تاکنون هیچ‌گونه امتیاز ملموسی ارائه نکرده است.

گفتنی است ایران از طریق کشورهای میانجی، هفت شرط را برای ازسرگیری مذاکرات و بازگشایی تنگه هرمز به آمریکا ارائه کرده و خواستار اجرای تمامی آن‌ها شده است. از سوی دیگر انتخابات آمریکا و شکست سنگین جمهوری خواهان در این انتخابات نشان داد که جنگ در ایران تاثیرات جدی در روند افول حمایت افکار عمومی آمریکا از سیاست های جنگ طلبانه ترامپ داشته است.