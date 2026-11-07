https://mehrnews.com/x3dxW8 ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹ کد مطلب 7003527 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹ آیین تشییع شهید گمنام با حضور حماسی مردم محلات در شب ۲۵۲ پایداری محلات- در این ویدئو آیین تشییع شهید گمنام با حضور حماسی مردم محلات در شب ۲۵۲ پایداری و مقاومت را ملاحظه می کنید. دریافت 15 MB کد مطلب 7003527 کپی شد مطالب مرتبط میدان داری مردم خمین در شب ۲۵۱ بیعت با رهبر معظم انقلاب زرندیه آماده میزبانی از لالهای گمنام در آغوش وطن شکوه حضور مردم خمین در شب ۲۵۳ تجدیدعهد با رهبر معظم انقلاب اراک میزبان پنج شهید گمنام؛خاکسپاری در سالروز شهادت حضرت فاطمه(س) شب ۲۵۱ بیعت مردم سرزمین آفتاب با رهبر معظم انقلاب میدانداری مردم خمین در شب ۲۵۴ تجدید میثاق با رهبری ۲۴۹ شب میدانداری مردم اراک و بیعت با رهبر معظم انقلاب نسل به نسل دیار آفتاب پای عهد و پیمان با رهبر انقلاب طنین وحدت و ولایت در شب ۲۵۸ تجمعات شبانه خمین رامیان به استقبال شهید گمنام رفت؛ عطر شهادت در کوچههای شهر پیچید گرگانیها بار دیگر در تجمع شبانه گرد هم آمدند برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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