https://mehrnews.com/x3dxpj ۱۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۴۸ کد مطلب 7002212 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۴۸ استقبال باشکوه مردم بخش بام از سه شهید گمنام اسفراین- مردم شهیدپرور بخش بام با حضور پرشور، از پیکر مطهر سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس استقبال کردند. دریافت 7 MB کد مطلب 7002212 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع مردمی در شهرستان بام صفی آباد به شب ۲۴۹ رسید مردم بام و صفیآباد با حضوری پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان شرکت کردند غزلی: اسفراین ۲۲ آبان میزبان پیکر مطهر ۲ شهید گمنام میشود تجمعات شبانه اسفراین به شب ۲۵۲ رسید علیزاده: سواد رسانهای سلاح مقابله با جنگ روایتها است برچسبها شهید شهید گمنام ایران
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