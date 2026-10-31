حسن غزلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۶ شهید گمنام ۱۵ آبان‌ماه وارد خراسان شمالی می‌شوند و در جریان برنامه‌های استقبال و تشییع این شهدا در سطح استان، پیکر مطهر ۲ شهید برای تدفین به شهرستان اسفراین منتقل خواهد شد.

وی افزود: شهدای گمنام ابتدا در شهرستان‌های فاروج و صفی‌آباد مورد استقبال قرار می‌گیرند و پس از آن، ۱۶ آبان‌ماه در شیروان و ۱۷ آبان‌ماه در اسفراین، آیین استقبال از این شهدا برگزار می‌شود.

غزلی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، ۲۲ آبان‌ماه پیکر مطهر ۲ شهید گمنام به اسفراین بازمی‌گردد تا پیکر یکی از شهدا در روستای سست و پیکر شهید دیگر در مجموعه صنعتی لوله‌گستر به خاک سپرده شود.

معاون حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ناحیه مقاومت بسیج اسفراین، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان، زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و همبستگی اجتماعی را از اهداف این برنامه عنوان کرد.

وی تأکید کرد: حضور شهدای گمنام در میان مردم، فرصتی برای بازخوانی فرهنگ فداکاری و ایثار و تجدید میثاق با آرمان‌های والای شهدا و انقلاب اسلامی است.