https://mehrnews.com/x3dpVV ۱ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۴ کد مطلب 6986709 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۴ اجتماع شبانه مردم خمین در تجدید میثاق با رهبری به ایستگاه ۲۳۶ رسید خمین- در این ویدئو اجتماع شبانه مردم خمین در تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب در ایستگاه ۲۳۶ را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6986709 کپی شد مطالب مرتبط شکوه حضور مردم دیار آفتاب در شب ۲۳۵ تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب میدانداری مردم خمین در شب ۲۳۵ تجدیدعهد با رهبر معظم انقلاب طنین حماسه و اقتدار جانفدایان اراکی در تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب روایت مهر از دویست و سی و ششمین حضور مردم رشت در تجمعات برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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