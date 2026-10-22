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۱ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۴

اجتماع شبانه مردم خمین در تجدید میثاق با رهبری به ایستگاه ۲۳۶ رسید

اجتماع شبانه مردم خمین در تجدید میثاق با رهبری به ایستگاه ۲۳۶ رسید

خمین- در این ویدئو اجتماع شبانه مردم خمین در تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب در ایستگاه ۲۳۶ را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6986709

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