https://mehrnews.com/x3dytv ۱۸ آبان ۱۴۰۵، ۰:۴۹ کد مطلب 7004818 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۸ آبان ۱۴۰۵، ۰:۴۹ شکوه حضور مردم خمین در شب ۲۵۳ تجدیدعهد با رهبر معظم انقلاب خمین- در این ویدئو شکوه حضور مردم خمین در شب ۲۵۳ تجدیدعهد با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 7004818 کپی شد مطالب مرتبط آیین تشییع شهید گمنام با حضور حماسی مردم محلات در شب ۲۵۲ پایداری میدانداری مردم خمین در شب ۲۵۴ تجدید میثاق با رهبری مردم دیار آفتاب در شب ۲۵۲ به ندای رهبر معظم انقلاب لبیک گفتند نسل به نسل دیار آفتاب پای عهد و پیمان با رهبر انقلاب ۲۵۳ شب ایستادگی؛ گنبد در کنار ایران میدان داری مردم خمین در شب ۲۵۱ بیعت با رهبر معظم انقلاب شکوه حضور مردم محلات در شب ۲۵۰ تجدیدعهد با رهبری برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
نظر شما