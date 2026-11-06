به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماهنگی دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور تبریز و خیبر خرم‌آباد، شامگاه جمعه در تبریز با حضور محمدرضا کشوری‌فرد، دبیر سازمان لیگ فوتبال، عوامل اجرایی برگزاری مسابقه و نمایندگان دو باشگاه برگزار شد.

در این نشست، ضمن بررسی هماهنگی‌های مربوط به برگزاری مسابقه، یاد و خاطره دو چهره فقید فوتبال ایران، حسن حبیبی و حمید علیدوستی، گرامی داشته شد.

گرامیداشت یاد دو پیشکسوت فقید فوتبال ایران

حاضران در نشست هماهنگی پیش از ورود به مباحث مربوط به مسابقه فردا، با قرائت فاتحه یاد و خاطره حسن حبیبی و حمید علیدوستی را گرامی داشتند.

همچنین بر اساس تصمیم اتخاذشده در این جلسه، پیش از سوت آغاز دیدار تراکتور و خیبر، به احترام این دو پیشکسوت فقید فوتبال کشور، یک دقیقه سکوت در ورزشگاه برگزار خواهد شد.

این اقدام با هدف ادای احترام به جایگاه و یاد این دو چهره فوتبال ایران در جریان مسابقه پیش‌بینی شده است.

اعلام رنگ پیراهن دو تیم

در بخش دیگری از نشست هماهنگی، رنگ پیراهن تیم‌های حاضر در این مسابقه نیز مشخص شد و بر این اساس، خیبر خرم‌آباد با لباس یکدست سفید و تراکتور تبریز با پیراهن قرمز در میدان حاضر خواهند شد.

دیدار تیم‌های خیبر خرم‌آباد و تراکتور تبریز در چارچوب هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور برگزار می‌شود و نشست هماهنگی امشب با حضور مسئولان سازمان لیگ و نمایندگان دو تیم، به منظور انجام هماهنگی‌های لازم برای برگزاری این مسابقه برگزار شد.