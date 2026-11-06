https://mehrnews.com/x3dxpP ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۰:۳۲ کد مطلب 7002237 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۰:۳۲ قرار شبانه مردم سلماس در موج ۲۵۱ مقاومت ملی در خیابان ارومیه - اجتماع شبانه مردم سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب در موج ۲۵۱ شب های مقاومت ملی برگزار شد. دریافت 22 MB کد مطلب 7002237 کپی شد مطالب مرتبط تجمع پرشور مردم بروجرد زیر بارش باران عزاداری ایام فاطمیه در اجتماع امشب پلدختریها طنین وحدت و ایستادگی در شب ۲۵۱ اجتماع مردم رودسر رامیان؛ جلوهای از حضور شبانه مردم در صحنه کلاله در شب؛ حضور پرشور مردم در تجمع شبانه برچسبها شهرستان سلماس بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی
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