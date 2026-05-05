به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شبرندی اظهار کرد: عملیات بازگشایی گردنه تته در محور مواصلاتی شهرستان سروآباد با هدف تسهیل تردد و رفع انسداد مسیر، بهصورت جدی در حال انجام است، اما به دلیل حجم بالای برف در ارتفاعات، این عملیات همچنان نیازمند استمرار فعالیت نیروهای راهداری است.
وی با اشاره به زمان انسداد این محور افزود: گردنه تته که در مسیر ارتباطی استانهای کردستان و کرمانشاه قرار دارد، از ۱۵ آذرماه سال گذشته به دلیل بارشهای سنگین برف مسدود شده بود و پس از کاهش بارشها، عملیات بازگشایی از ۱۲ اردیبهشتماه سال جاری آغاز شده است.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای سروآباد ادامه داد: از مجموع ۱۳ کیلومتر طول این گردنه، ۴ کیلومتر در حوزه استحفاظی سروآباد قرار دارد که تاکنون یک کیلومتر آن بازگشایی شده و سه کیلومتر دیگر نیز در حال عملیات برفروبی است.
وی گفت: در این مدت، مسیر جایگزین سروآباد ـ هورامان ـ هجیج به پاوه برای تردد کاربران جادهای مورد استفاده قرار گرفته است.
شبرندی با اشاره به تجهیزات مورد استفاده در این عملیات تصریح کرد: در حال حاضر سه دستگاه خودرو و ماشینآلات سنگین شامل دو دستگاه بلدوزر، دو دستگاه اسکریپر و دو دستگاه لودر در این محور مشغول فعالیت هستند تا روند بازگشایی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بخش دیگر این گردنه به طول ۹ کیلومتر در حوزه شهرستان پاوه استان کرمانشاه قرار دارد و همزمان عملیات بازگشایی در آن منطقه نیز در حال انجام است. در صورت عدم بروز بارشهای جدید، پیشبینی میشود این محور ظرف حدود ۲۵ روز آینده به طور کامل بازگشایی شود.
