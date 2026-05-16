به گزارش خبرنگار مهر، محمد شبرندی بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: محور فرعی سروآباد ـ پاوه که از ۱۷ آذرماه سال گذشته به دلیل بارش سنگین برف، نبود ایمنی کافی و ضرورت حفظ سلامت کاربران جادهای مسدود شده بود، امروز ۲۶ اردیبهشتماه به طور رسمی بازگشایی و وارد چرخه ترافیکی شد.
وی با اشاره به سختی عملیات برفروبی در این محور کوهستانی افزود: عملیات بازگشایی گردنه «تهته» با مشارکت ۹ نفر از نیروهای راهداری و استفاده از ۶ دستگاه ماشینآلات سنگین انجام شد.
رئیس راهداری و حملونقل جادهای شهرستان سروآباد تصریح کرد: در جریان این عملیات، بیش از ۲۴۰ هزار مترمکعب برف از سطح محور جابهجا شد تا امکان تردد ایمن در این مسیر ارتباطی فراهم شود.
شبرندی با بیان اینکه گردنه «تهته» یکی از مرتفعترین و صعبالعبورترین مسیرهای ارتباطی منطقه به شمار میرود، ادامه داد: به دلیل بارشهای سنگین و ماندگاری برف در فصل زمستان، در برخی نقاط این گردنه ارتفاع دیوارههای برفی به بیش از ۱۰ متر رسیده است.
وی از تلاش و هماهنگی نیروهای راهداری شهرستانهای سروآباد و پاوه در اجرای عملیات بازگشایی قدردانی کرد و گفت: با وجود بازگشایی مسیر، رانندگان باید به دلیل شرایط خاص کوهستانی، عرض کم جاده در برخی نقاط و احتمال لغزندگی، با احتیاط کامل در این محور تردد کنند.
رئیس راهداری شهرستان سروآباد در پایان بر رعایت توصیههای ایمنی پلیسراه و نیروهای راهداری تأکید کرد و افزود: کاربران جادهای پیش از سفر، آخرین وضعیت راهها و شرایط جوی را بررسی کنند.
