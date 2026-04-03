ترافیک سنگین در محورهای شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، در تشریح آخرین وضعیت جاده‌های کشور اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی، در تاریخ ۱۴ فروردین و همزمان با آغاز موج بازگشت مسافران، ترافیک در برخی از محورهای شمالی کشور همچنان در وضعیت سنگین قرار دارد و ضروری است رانندگان با صبر، حوصله و رعایت کامل مقررات، سفر خود را مدیریت کنند.

وی با اشاره به جزئیات وضعیت ترافیکی افزود: در محور چالوس مسیر شمال به جنوب، حدفاصل مرزن‌آباد تا مجلار و محدوده‌های دزدبن، ولی‌آباد و هریجان ترافیک سنگین گزارش شده است. همچنین در محور هراز در مسیر رفت و برگشت، محدوده سه‌راهی چلاو با ترافیک سنگین مواجه است و در مسیر شمال به جنوب این محور نیز محدوده‌های بایجان، شاهاندشت و آب‌اسک با ترافیک پرحجم همراه است.

سرهنگ محبی ادامه داد: در آزادراه قزوین – رشت نیز در مسیر شمال به جنوب، محدوده‌های سراوان و رودبار با ترافیک سنگین روبه‌رو هستند، در حالی که در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس و آزادراه تهران – شمال در مسیر رفت و برگشت، تردد به‌صورت روان جریان دارد. همچنین در محور چالوس و آزادراه قزوین – رشت در مسیر جنوب به شمال، مشکل خاص ترافیکی وجود ندارد.

وی با اشاره به شرایط جوی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامی محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و شرایط آب‌وهوایی برای تردد مساعد است.

جانشین پلیس راه فراجا در بخش دیگری از سخنان خود به محورهای مسدود اشاره کرد و گفت: محور کمربندی شرقی شهر کرمانشاه در مسیر رفت و برگشت مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین شامل داخل شهر کرمانشاه و کمربندی غربی انجام می‌شود.

وی افزود: همچنین محورهای غیرشریانی پونل – خلخال، پاتاوه – دهدشت، زرآباد – چاهان، کمربندی یاسوج – اصفهان و محور بادوله – بامنیر مسدود هستند.

سرهنگ محبی درباره انسدادهای فصلی نیز توضیح داد: محورهای گنجنامه – تویسرکان، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت – پادنا در مسیر رفت و برگشت و محور وازک – بلده نیز به دلیل شرایط فصلی مسدود هستند.

وی در پایان با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی گفت:با توجه به حجم بالای تردد در ایام جاری، از رانندگان می‌خواهیم ضمن مدیریت زمان سفر، از سرعت و سبقت غیرمجاز خودداری کرده و همکاری لازم را با پلیس داشته باشند تا شاهد کاهش حوادث جاده‌ای باشیم.