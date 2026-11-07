به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدزاده شامگاه جمعه در آیین بازگشایی اندیشکده پزشکی بازساختی و سلول‌درمانی ایران در قطب شمال‌غرب، پزشکی بازساختی را یکی از تحولات بنیادین علم پزشکی دانست و اظهار کرد: این دانش نوین می‌تواند با عبور از کنترل بیماری‌ها و آسیب‌ها، مسیر احیا و بازسازی بافت‌ها و اندام‌های آسیب‌دیده را هموار کند.

وی با اشاره به روند تحول دانش پزشکی در طول تاریخ، افزود: پیشرفت‌هایی مانند کشف داروها و واکسن‌ها، توسعه جراحی و پیوند اعضا و فناوری‌های تشخیصی و درمانی، زمینه‌ساز تغییرات گسترده در نظام سلامت شده‌اند و پزشکی بازساختی نیز افق تازه‌ای در این مسیر گشوده است.

معاون سیاسی‌اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت انتقال دستاوردهای این حوزه از پژوهش‌های آزمایشگاهی به درمان بالینی، تصریح کرد: توسعه پزشکی بازساختی در تبریز و شمال‌غرب کشور می‌تواند ظرفیت‌های ازدست‌رفته گردشگری سلامت را احیا کرده و جایگاه این شهر را به‌عنوان یکی از قطب‌های درمانی منطقه تقویت کند.

محمدزاده همچنین از آمادگی مجموعه حکمرانی استان برای حمایت از توسعه این حوزه خبر داد و گفت: دستگاه‌های اجرایی، علمی و درمانی استان می‌توانند با هماهنگی و هم‌افزایی، زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های پزشکی بازساختی را فراهم کنند.

وی تسهیل‌گری و ایجاد ارتباط میان نهادهای علمی، اجرایی و درمانی را از محورهای حمایت استان برشمرد و بر ضرورت هموارسازی مسیر توسعه این دانش نوین تأکید کرد.