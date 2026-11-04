به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده صبح چهارشنبه در مراسم نواختن زنگ استکبارستیزی با اشاره به سابقه تاریخی آذربایجان‌شرقی در رویدادهای مهم سیاسی و اجتماعی کشور اظهار کرد: این منطقه دست‌کم در ۱۲۰ سال گذشته، از نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی تا دوران جنگ‌های تحمیلی، همواره در صحنه دفاع از کشور و تحولات سرنوشت‌ساز حضور داشته است.

وی با اشاره به نقش آذربایجان‌شرقی در دو جنگ اخیر افزود: تبریز و مناطق شمال‌غرب کشور در خط مقدم پدافند هوایی قرار داشتند و مردم این استان هم‌زمان در سه عرصه دفاع از آسمان کشور، حفظ چرخه اقتصادی و تولید و حضور در خیابان‌ها نقش‌آفرینی کردند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه آسمان شمال‌غرب کشور همواره از مناطق حساس و در خط مقدم دفاع هوایی بوده است، گفت: نخستین شهدای پدافند هوایی ارتش نیز در همین منطقه تقدیم کشور شده‌اند.

محمدزاده با اشاره به شمار شهدای آذربایجان‌شرقی در دو جنگ اخیر اظهار کرد: این استان در جنگ نخست ۶۷ شهید و در جنگ دوم ۱۹۱ شهید تقدیم کرده و مجموع شهدای آن در این دو مقطع به ۲۵۸ نفر رسیده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی و تولیدی استان در جریان حملات اشاره کرد و گفت: واحدهای تولیدی و صنعتی آذربایجان‌شرقی با وجود شرایط جنگی به فعالیت خود ادامه دادند و چرخه تولید متوقف نشد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به حمله به تعدادی از واحدهای صنعتی تبریز در روزهای پایانی جنگ ۴۰ روزه افزود: کارگران و فعالان این مجموعه‌ها با وجود تهدید جانی و خسارت‌های احتمالی، میدان تولید را ترک نکردند و برای تداوم فعالیت اقتصادی کشور پای کار ماندند.

محمدزاده با تأکید بر نقش بخش‌های مختلف جامعه در عبور از شرایط دشوار خاطرنشان کرد: دستاوردهای کشور حاصل ایثار و فداکاری طیف گسترده‌ای از مردم است؛ از رزمندگانی که در میدان دفاع جان خود را فدا کردند تا کارگرانی که با ادامه فعالیت در واحدهای تولیدی، مانع توقف چرخه اقتصاد شدند.