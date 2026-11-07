سمیه لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوی نقشه‌ها برای اواخر امشب تا دوشنبه سرعت ورزش باد و گرد و خاک برای خراسان جنوبی پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: در مناطق مستعد این پدیده در موجب کاهش دید افقی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه همچنین در هفته جاری به صورت متناوب افزایش ابر را خواهیم داشت، تصریح کرد: بارش‌های پراکنده ای تا فردا شب برای خراسان جنوبی پیش بینی می شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: برای امروز و فردا تغییر دما در خراسان جنوبی قابل ملاحظه نخواهد بود ولی از دوشنبه تا پایان هفته روند تغییرات دما کاهشی است.

وی با اشاره به اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته سردترین نقطه خراسان جنوبی سربیشه با دو درجه سانتی گراد بوده است؛ بیان کرد: گرمترین نقطه خراسان جنوبی نیز دهسلم با ۳۱ درجه ثبت شده است.

لطفی گفت: دمای هوای بیرجند نیز در سردترین ساعات هشت درجه و در گرمترین ساعات ۲۴ درجه بوده است.