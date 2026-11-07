به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسکندرنیا صبح شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت طرح‌های عمرانی مرکز استان، اظهار کرد: روند اجرای پروژه‌های عمرانی در مناطق شهری و روستایی ساری با تکیه بر سیاست‌های توسعه‌ای مهدی یونسی‌رستمی، استاندار مازندران، شتاب گرفته و طرح‌های متعددی در حوزه زیرساخت و خدمات عمومی در حال اجراست.

وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه عمران روستایی افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجرای طرح‌های هادی، بهسازی معابر و آسفالت روستاها را با جدیت دنبال می‌کند و اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز اجرای پروژه‌های آسفالت راه‌های روستایی و محورهای مواصلاتی را در دستور کار دارد.

فرماندار ساری توسعه راه‌های ارتباطی را از اولویت‌های مهم عمرانی شهرستان دانست و درباره پروژه کنارگذر ساری گفت: اجرای ۱۰ کیلومتر از کنارگذر عالیواک در برنامه قرار دارد و بخش ۶ کیلومتری کنارگذر شرق شهرستان نیز با حمایت و پیگیری استاندار مازندران دنبال خواهد شد.

اسکندرنیا همچنین از اجرای طرح گسترده آسفالت در معابر شهری خبر داد و بیان کرد: عملیات اجرای ۸۰۰ هزار مترمربع آسفالت در شهر ساری آغاز شده که در مقایسه با عملکرد سال‌های گذشته شهرداری، اقدامی قابل توجه در زمینه بهسازی و ارتقای کیفیت معابر شهری محسوب می‌شود.

وی با اشاره به محدوده‌های مشمول این طرح تصریح کرد: خیابان قارن، خیابان امیر مازندرانی، مسیر ابن‌شهرآشوب تا بیمارستان امام خمینی (ره) و معابر محلات غفاری و اتحاد از جمله نقاطی هستند که عملیات آسفالت در آن‌ها اجرا شده یا در حال انجام است.

فرماندار مرکز مازندران با تأکید بر اینکه برنامه‌های عمرانی به محدوده شهری محدود نمی‌شود، افزود: هم‌زمان با اجرای طرح‌های آسفالت در ساری، پروژه‌های بهسازی معابر روستایی و راه‌های ارتباطی نیز در نقاط مختلف شهرستان در حال اجراست.

اسکندرنیا در پایان خاطرنشان کرد: بهبود زیرساخت‌ها، تسهیل رفت‌وآمد و ارتقای سطح خدمات عمومی و کیفیت زندگی مردم از اهداف اصلی اجرای این پروژه‌هاست و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و حمایت مدیریت ارشد استان، روند اجرای طرح‌های عمرانی در شهرستان ساری ادامه خواهد داشت.