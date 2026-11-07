به گزارش خبرنگار مهر، محمد ملکدار خبرنگار با تجربه رسانه های اقتصادی کشور به دلیل بیماری شب گذشته، دار فانی را واداع گفت. ملکدار در حوزه های اقتصاد کشاورزی و اقتصاد کلان صاحب قلم بود.
گروه اقتصادی خبرگزاری مهر ضایعه درگذشت محمد ملکدار را به جامعه خبرنگاران اقتصادی کشور و خانواده او تسلیت عرض می کند.
محمد ملکدار خبرنگار با تجربه رسانه های اقتصادی کشور به دلیل بیماری شب گذشته، دار فانی را وداع گفت.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد ملکدار خبرنگار با تجربه رسانه های اقتصادی کشور به دلیل بیماری شب گذشته، دار فانی را واداع گفت. ملکدار در حوزه های اقتصاد کشاورزی و اقتصاد کلان صاحب قلم بود.
کد مطلب 7002476
نظر شما