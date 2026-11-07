به گزارش خبرنگار مهر، محمد ملکدار خبرنگار با تجربه رسانه های اقتصادی کشور به دلیل بیماری شب گذشته، دار فانی را واداع گفت. ملکدار در حوزه های اقتصاد کشاورزی و اقتصاد کلان صاحب قلم بود.

گروه اقتصادی خبرگزاری مهر ضایعه درگذشت محمد ملکدار را به جامعه خبرنگاران اقتصادی کشور و خانواده او تسلیت عرض می کند.