به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن حضور در پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی، بر پشتیبانی همه‌جانبه بانک مرکزی و شبکه بانکی از نوسازی و مرمت زیرساخت‌های آسیب‌دیده این منطقه تأکید کرد و یادآور شد که تأمین اعتبار لازم جهت احیای این تأسیسات در دستور کار است؛ مراکزی که به دنبال اقدامات خصمانه دشمنان، درصدی از گنجایش تولید گاز کشور را از دسترس خارج کرده‌اند.

همتی با بیان اینکه در اثر تهاجمات دشمنان، نزدیک به یک‌سوم از حجم تولید گاز مملکت قطع شده است، تصریح کرد که مجاهدت‌های فنی متخصصان و دست‌اندرکاران داخلی جهت ترمیم این بخش‌ها شایسته تجلیل است و فعالیت‌های صورت‌گرفته بدون اتکا به تجهیزات خارجی پیش می‌رود.

این مقام مسئول با یادآوری پشتیبانی نظام بانکی از این پروژه‌ها افزود: مؤسسات مالی و اعتباری تا این لحظه حمایت‌های مقتضی را به سرانجام رسانده‌اند و بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور در آینده نیز هرگونه پشتیبانی و تأمین نقدینگی مورد نیاز برای احیای این تأسیسات را پیگیری خواهند کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که با سرعت گرفتن عملیات مرمت و اتصال دوباره ظرفیت‌های تولیدی به شبکه سراسری، در ماه‌های آتی از چالش‌های تامین گاز کشور کاسته شود.

افزون بر این، همتی با قدردانی از پی‌گیری‌های استاندار بوشهر و رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در امر بازسازی این تأسیسات حیاتی، کوشش کارشناسان و دست‌اندرکاران حوزه گاز را از مؤلفه‌های تحکیم استقامت اقتصادی کشور برشمرد و تأکید کرد که پایداری و همت ملت ایران و فعالان عرصه اقتصاد، مانع از زانو درآوردن کشور توسط بیگانگان خواهد شد.