به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی کشورمان که برای دیدار و مذاکره با همتای روسی خود به مسکو سفر کرده است گفت: مرحله سوم و نهایی اتصال کارت‌های بانکی متصل به شبکه «شتاب» ایران و «میر» روسیه وارد مرحله اجرایی شده و تا دو ماه آینده، شهروندان ایرانی می‌توانند با کارت بانکی متصل به شبکه شتاب ایران، می‌توانند از فروشگاه‌های روسیه خرید کنند و پرداخت‌ها را انجام دهند.

عبدالناصر همتی، تنوع‌بخشی به کریدورهای تجاری بین ایران و روسیه و تامین مالی مبادلات دوجانبه را از اهداف سفر به مسکو بیان کرد و گفت: روابط تجاری و بانکی ایران و روسیه روند رو به رشدی را طی می‌کند و در جریان جنگ تحمیلی رمضان، تمرکز بیشتری بر توسعه همکاری‌های بانکی صورت گرفت.

وی با اشاره به ضرورت تسویه‌های مالی در مبادلات و متنوع کردن نحوه تامین مالی را از مهمترین دستور کارهای مذاکرات عنوان کرد و گفت: موضوع تسویه مالی بین دو کشور، نباید در جای خاصی متمرکز باشد.

رئیس کل بانک مرکزی به حمایت بانک مرکزی از تجار و صادرکنندگان ایرانی اشاره و تاکید کرد: ظرف چندماه گذشته، از تجار ایرانی که قصد مبادله کالا با روسیه داشتند، پشتیبانی خوبی انجام دادیم و منابع مالی لازم برای آنها تامین شد.

همتی گفت: بانک مرکزی متعهد می‌شود ضمانت‌های لازم برای بانک‌های ایرانی که قصد گشایش «ال. سی» در روسیه دارند را فراهم کند.

رئیس کل بانک مرکزی که ظهر امروز با استقبال کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه وارد مسکو شد قرار است با رئیس کل بانک مرکزی روسیه دیدار و درباره راه‌های توسعه همکاری‌های بانکی گفت‌وگو کند.

همتی همچنین در دیدار با تجار و بازرگانان ایران و روسیه، مسائل و مشکلات حوزه پولی و بانکی را بررسی خواهد کرد.