به گزارش خبرنگار مهر، بیشترین میانگین بارشی شبانه روز گذشته تا ساعت ۹ صبح امروز شنبه ۱۶ آبان ماه، بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان، از ایستگاه مرکز شهرستان فریدونشهر با ۷۲ میلیمتر بوده است.

بنا بر اعلام هواشناسی استان، همچنین بیشترین بیشینه وزش باد از ایستگاه دهاقان با ۲۴ متر بر ثانیه گزارش شده است.

هواشناسی استان اصفهان اعلام کرده است که اوج فعالیت سامانه بارشی طی امروز در سراسر استان خواهد بود و وقوع بارش‌های شدید رگباری همراه با رعد و برق و وزش باد شدید و توفان لحظه‌ای پیش‌بینی کرده است.

این سامانه تا فردا یکشنبه در استان اصفهان فعال خواهد بود.