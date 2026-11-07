به گزارش خبرنگار مهر، میثم لک‌زایی صبح شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن قدردانی از همراهی خبرنگاران در انعکاس اقدامات حوزه آموزش و پرورش و نوسازی مدارس اظهار کرد: یکی از رسالت‌های مهم رسانه‌ها، تبیین خدمات و اقدامات نظام مقدس جمهوری اسلامی است و این مسئولیت در حوزه فضاهای آموزشی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه آگاهی مردم از پروژه‌ها و خدمات انجام‌شده می‌تواند ارتباط بیشتری میان اقدامات دستگاه‌های اجرایی و جامعه ایجاد کند.

وی با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی درباره پروژه‌های عمرانی مدارس افزود: در یکی از برنامه‌های رسانه‌ای، فردی درباره وضعیت ساخت‌وساز فضاهای آموزشی سؤال کرد و پس از تشریح اقدامات انجام‌شده، از محل اجرای پروژه‌ها پرسید. با معرفی مجتمع آموزشی در خیابان زعفرانی‌پناه زیباشهر زاهدان، با زیربنای ۱۴ هزار و ۵۰۰ مترمربع و اعتبار حدود ۵۰۰ میلیارد تومان، مشخص شد که اطلاع‌رسانی درباره این پروژه‌ها تا چه اندازه می‌تواند مردم را با خدمات انجام‌شده در محل زندگی خود آشنا کند.

مدیرکل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان ادامه داد: در این مجموعه، یک پروژه ۱۲ کلاسه در حال تکمیل و تحویل است و عملیات اجرایی یک پروژه ۱۸ کلاسه نیز در کنار آن آغاز شده است.

لک‌زایی با اشاره به وضعیت سرانه فضای آموزشی استان بیان کرد: از سال ۱۴۰۰ که مسئولیت این مجموعه را بر عهده گرفتم، تلاش کردیم با وجود محدودیت منابع، فاصله سرانه فضای آموزشی استان با میانگین کشوری را کاهش دهیم. در سال ۱۴۰۰ اعتبارات در اختیار مجموعه حدود هزار میلیارد تومان بود، اما با برنامه‌ریزی و ایجاد ظرفیت‌های مالی، بیش از سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان قرارداد منعقد و تعهدات اعتباری ایجاد شد.

وی افزود: در دهه ۹۰، در چهار سال سرانه فضای آموزشی استان کاهش پیدا کرد؛ زیرا متناسب با افزایش جمعیت دانش‌آموزی، فضای آموزشی و تجهیزات موردنیاز تأمین نمی‌شد و دانش‌آموزان جدید در مدارس موجود ساماندهی می‌شدند که این مسئله موجب افزایش تراکم کلاس‌ها شده بود.

وی با اشاره به همکاری دستگاه‌های مختلف گفت: با هم‌افزایی اداره کل نوسازی مدارس، آموزش و پرورش، استاندار، فرمانداران، دهیاران، شوراها، مردم و خیران، توانستیم از حفظ وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب حرکت کنیم.

لک‌زایی تصریح کرد: سرانه فضای آموزشی استان از ۳.۳ مترمربع به حدود چهار مترمربع به ازای هر دانش‌آموز افزایش یافته و امسال به حدود ۴.۱ مترمربع خواهد رسید. در مجموع نیز طی نزدیک به شش سال، حدود هشت‌دهم مترمربع به سرانه فضای آموزشی استان اضافه شده است.

وی خاطرنشان کرد: در توزیع اعتبارات، شهرستان‌هایی که رشد جمعیت، تراکم دانش‌آموزی بیشتر و سرانه پایین‌تری داشتند، در اولویت قرار گرفتند تا سرانه آن‌ها به میانگین استانی نزدیک شود. برای نمونه، با افتتاح پروژه‌های آموزشی در تفتان، سرانه فضای آموزشی این شهرستان نزدیک به دو مترمربع افزایش یافت.

مدیرکل نوسازی مدارس استان گفت: در زاهدان نیز نزدیک به ۳۴۰ کلاس درس در دست اجراست که محلات حاشیه‌ای و شهرک‌های جدید در اولویت اجرای این پروژه‌ها قرار دارند.

وی در پایان از رسانه‌ها بابت همراهی در انعکاس خدمات نظام و انتقال دغدغه‌های مردم قدردانی کرد و هم‌افزایی ایجادشده میان دستگاه‌های اجرایی را از عوامل مؤثر در شتاب‌بخشی به پروژه‌های آموزشی دانست.