به گزارش خبرنگار مهر، رسول صفرزایی صبح شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: عملکرد دانش‌آموزان استان در شاخه‌های مختلف تحصیلی نشان‌دهنده روند رو به رشد نظام آموزشی است و این موفقیت حاصل تلاش معلمان، مدیران مدارس، کارشناسان مناطق و مجموعه اداره کل آموزش و پرورش است.

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان افزود: در رشته معارف اسلامی، میانگین معدل دانش‌آموزان ۲.۸۱ رشد داشته است. همچنین این شاخص در رشته ریاضی ۲.۱۱، در رشته علوم تجربی یک‌و۵۱ و در رشته علوم انسانی یک‌و۲۴ افزایش یافته است.

وی ادامه داد: استان در مقایسه با عملکرد گذشته خود، در شاخص میانگین معدل جایگاه دوم کشوری را کسب کرده است. همچنین پس از آغاز تصحیح الکترونیکی اوراق امتحانات نهایی، دو دانش‌آموز از سیستان و بلوچستان موفق به کسب معدل کتبی ۲۰ شده‌اند که یکی از آنان در رشته علوم تجربی و دیگری در رشته ریاضی تحصیل می‌کند.

صفرزایی با اشاره به موفقیت‌های حوزه آموزش ابتدایی بیان کرد: معلمان استان برای دومین سال متوالی در پایان سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ در حوزه اصلاح روش‌های آموزش و یادگیری، در میان بیش از هزار مؤلف شرکت‌کننده، رتبه نخست را کسب کردند. همچنین در زمینه مهارت‌آموزی دوره ابتدایی و آموزش یک مهارت در هر پایه، معلمان استان رتبه اول را به دست آوردند.

وی تصریح کرد: این موفقیت‌ها موجب جلب اعتماد وزارت آموزش و پرورش شد و دبیرخانه کیفیت‌بخشی کلاس‌های چندپایه سراسر کشور به سیستان و بلوچستان واگذار شد تا راهبری این حوزه بر عهده معلمان توانمند استان باشد.

وی با اشاره به انتخاب معلمان نمونه کشوری گفت: از چهار معلم نمونه کشوری در بخش مدارس غیردولتی، یک نفر از سیستان و بلوچستان و از هفت معلم نمونه کشوری دوره ابتدایی نیز یک نفر از این استان انتخاب شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان در ادامه به موفقیت‌های حوزه متوسطه اشاره کرد و گفت: تعداد مدال‌آوران ملی و جهانی استان که طی سال‌های گذشته رتبه‌ای تک‌رقمی داشت، امسال برای نخستین بار به رتبه‌ای دورقمی رسید و ۱۳ مدال‌آور در رقابت‌های ملی و جهانی معرفی شدند.

صفرزایی افزود: در حوزه سوادآموزی نیز رتبه استان از ۲۸ به ۱۸ و سپس در ابتدای مهر امسال به ۱۲ ارتقا یافت. همچنین تعداد دبیران دارای رتبه‌های برتر کشوری که در سال‌های گذشته معمولاً کمتر از ۲۰ نفر بود، در سال ۱۴۰۳ به ۲۷ نفر و در سال ۱۴۰۴ به ۶۴ نفر رسید.

وی تأکید کرد: این دستاوردها نشان می‌دهد دانش‌آموزان و فرهنگیان سیستان و بلوچستان با وجود محدودیت‌ها، ظرفیت و توانمندی بالایی برای دستیابی به موفقیت‌های علمی و آموزشی دارند.