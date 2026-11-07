به گزارش خبرنگار مهر، ایمان زندی‌نیا صبح شنبه در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی شورای شهر بوشهر با اشاره به وضعیت نامناسب تخلیه نخاله‌های ساختمانی در نقاط مختلف شهر اظهار کرد: در حال حاضر شاهد ریختن نخاله‌های ساختمانی در بخش‌های مختلف بوشهر، به‌ویژه زمین‌های خالی و اراضی رهاشده در محلات جنوبی هستیم که این موضوع چهره نازیبایی به سیما و منظر شهری بخشیده است.

وی افزود: ستاد مدیریت پسماند و خاک و نخاله شهرداری باید نظارت جدی‌تری بر این موضوع داشته باشد و با متخلفان برخورد قانونی و بازدارنده صورت گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر همچنین با تأکید بر ضرورت پیگیری مطالبات شهرداری از دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: کمیته مطالبات شهرداری از دستگاه‌ها باید فعال شود و با برنامه‌ریزی مشخص، موضوع مطالبات و حقوق شهرداری به‌صورت جدی دنبال شود.

ضرورت نظارت بر حفاری‌های شهری

زندی‌نیا در ادامه با اشاره به ضرورت نظارت بر حفاری‌های شهری گفت: ستاد حفاری در مناطق شهرداری باید در روند صدور مجوزها سختگیری بیشتری داشته باشد و دستگاه‌های خدمات‌رسان که درخواست حفاری در معابر شهری دارند، ملزم شوند ضمانت لازم برای ترمیم حفاری‌ها با کیفیت مناسب را ارائه کنند.

وی تصریح کرد: ترمیم غیراصولی حفاری‌ها علاوه بر ایجاد مشکلات برای شهروندان، موجب تخریب زیرساخت‌های شهری و افزایش هزینه‌های مدیریت شهری می‌شود؛ از این رو نظارت بر اجرای صحیح و باکیفیت عملیات ترمیم باید در اولویت قرار گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر در بخش دیگری از نطق خود با اشاره به افزایش حضور کارگران فصلی در شهر همزمان با بهبود شرایط آب‌وهوایی اظهار کرد: در میدان امام(ره) و محدوده سبزآباد در محلات جنوبی بوشهر، شاهد تجمع کارگران فصلی هستیم که با مشکلاتی از جمله نبود سرویس‌های بهداشتی و امکانات اولیه مواجه است که علاوه بر ایجاد مشکلات بهداشتی، موجب نازیبایی منظر شهری نیز شده است.

حفظ کرامت کارگران

زندی‌نیا با تأکید بر ضرورت ساماندهی این افراد افزود: در شهرهای دیگر اقدامات مناسبی برای ساماندهی کارگران فصلی انجام شده است و شهرداری بوشهر نیز باید با استفاده از تجربیات موفق، برای این موضوع چاره‌اندیشی کند.

وی یادآور شد: شهرداری بوشهر در گذشته محلی با عنوان خانه تلاش برای ساماندهی کارگران فصلی در نظر گرفته بود که فعالیت آن متوقف شده است؛ بنابراین ضروری است شهرداری با پیگیری مجدد، مکان مناسبی برای استقرار و ساماندهی کارگران فصلی تعیین کند.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر خاطرنشان کرد: ساماندهی این موضوع علاوه بر حفظ کرامت کارگران، می‌تواند به ارتقای بهداشت عمومی، نظم اجتماعی و بهبود سیمای شهری به‌ویژه در محلات جنوبی بوشهر کمک کند.