به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سید مفید حسینی‌کوهساری، معاون امور بین‌الملل حوزه‌های علمیه، در نشست خبری دومین دوره جایزه جهانی صدر که امروز به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد، با قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد اظهار کرد: جایزه جهانی صدر ابتکاری ارزشمند و راهبردی است که ظرفیت‌های علمی حوزه و دانشگاه را در عرصه نظریه‌پردازی علوم اسلامی گرد هم می‌آورد.

وی با اشاره به تحولات عرصه بین‌الملل و قرار گرفتن جهان در یک دوره گذار تاریخی افزود: امروز نگاه‌های بسیاری به جمهوری اسلامی ایران و تحولات آن دوخته شده است تا ببینند چه اتفاقاتی در این کشور رقم می‌خورد. با این حال، نگاه غالب به انقلاب اسلامی بیشتر معطوف به قدرت سیاسی، توان نظامی و جبهه مقاومت بوده، در حالی که انقلاب اسلامی اساساً انقلابی گفتمانی، معرفتی و فرهنگی است.

معاون امور بین‌الملل حوزه‌های علمیه با تأکید بر ضرورت معرفی قدرت نرم جمهوری اسلامی در کنار قدرت سخت آن تصریح کرد: امروز در عرصه بین‌الملل تشنگی و علاقه‌ای برای شناخت قدرت نرم جمهوری اسلامی وجود دارد و باید بتوانیم معارف و گفتمان‌های انقلاب اسلامی را نیز به جهان معرفی کنیم.

گفتمان انقلاب اسلامی فراتر از گفتمان مقاومت است

حسینی‌کوهساری با اشاره به مبانی فکری انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی مبتنی بر گفتمان اسلام ناب، اسلام جامع و اسلام تمدنی است که از آموزه‌های پیامبر اکرم(ص) و تعالیم اهل‌بیت(ع) سرچشمه می‌گیرد. دنیا امروز بیشتر با گفتمان مقاومت جمهوری اسلامی آشناست، در حالی که اسلام گفتمان‌های جهانی دیگری همچون عدالت، فطرت، کرامت انسانی، عقلانیت، معنویت، خلافت انسان و جبهه واحد توحیدی را نیز در خود دارد.

وی افزود: معرفی این گفتمان‌های جهانی اسلام به دنیا، مسئولیت و مأموریت ماست و حوزه‌های علمیه ظرفیت گسترده‌ای برای ایفای این نقش دارند.

حوزه‌های علمیه با ۳۰۰ رشته و گرایش، ظرفیت جهانی دارند

معاون امور بین‌الملل حوزه‌های علمیه با اشاره به ظرفیت‌های علمی و پژوهشی حوزه اظهار کرد: امروز حوزه‌های علمیه با برخورداری از بیش از ۳۰۰ رشته، گرایش و تخصص در عرصه علوم انسانی و اسلامی، یکی از مجموعه‌های تخصصی و گسترده آموزش عالی دینی در جهان به شمار می‌روند.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۲ هزار استاد، بیش از ۶ هزار پژوهشگر و نزدیک به ۳۰ انجمن علمی و تخصصی در حوزه‌های علمیه فعالیت می‌کنند و نظریات و گفتمان‌های متعددی در عرصه‌های مختلف علوم دینی در این مجموعه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

حسینی‌کوهساری با تأکید بر ضرورت پیوند دادن این ظرفیت علمی با عرصه بین‌الملل گفت: این توانمندی علمی و پژوهشی از گذشته وجود داشته و همچنان نیز وجود دارد، اما لازم است برای معرفی آن در سطح جهانی برنامه‌ریزی و اقدام شود. از این رو، ابتکار سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در برگزاری جایزه جهانی صدر اقدامی ارزشمند است.

اختتامیه جایزه صدر آغاز ده‌ها رویداد علمی در جهان است

وی با تأکید بر اینکه فعالیت‌های جایزه جهانی صدر به مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: انتخاب شخصیت‌ها و نظریات برگزیده تازه آغاز یک سلسله فعالیت‌ها برای معرفی آنها در عرصه بین‌المللی است.



معاون امور بین‌الملل حوزه‌های علمیه توضیح داد: برخلاف برخی جشنواره‌ها که روز اختتامیه به معنای پایان فعالیت آنهاست، در جایزه جهانی صدر این مرحله آغاز برنامه‌های بعدی خواهد بود. نظریات و شخصیت‌های برگزیده در قالب نشست‌های متعدد، رونمایی از کتاب‌ها، گفت‌وگوهای بین‌المللی و کرسی‌های نقد و اندیشه در نقاط مختلف جهان معرفی خواهند شد.



حسینی‌کوهساری افزود: با همکاری نمایندگی‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف، این رویداد به مجموعه‌ای از ده‌ها و حتی صدها برنامه علمی و فرهنگی بین‌المللی تبدیل خواهد شد.



وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با همکاری نهادهای علمی و بین‌المللی بتوانیم در کنار اقتدار و عزتی که جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌الملل به دست آورده است، قدرت نرم معارف اسلامی، گفتمان جمهوری اسلامی و اندیشه‌های امامین انقلاب، به‌ویژه رهبر شهید را نیز به جهانیان معرفی کنیم.

