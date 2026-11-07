به گزارش خبرگزاری مهر، همایش ملی شصت‌وچهارمین سال جایزه البرز دانش‌آموزی، روز جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵، به همت بنیاد فرهنگی البرز و با حضور جمعی از مسئولان کشوری، مدیران آموزش‌وپرورش، استادان، خانواده‌ها، معلمان و دانش‌آموزان برگزیده سراسر کشور، در سالن همایش‌های بین‌المللی هتل ارم تهران برگزار شد.

در این آیین، از ۵۵ دانش‌آموز برگزیده سراسر کشور شامل ۲۸ دانش‌آموز دوره متوسطه دوم و ۲۷ دانش‌آموز دوره متوسطه اول، با اهدای تندیس، لوح جایزه البرز و جوایز نقدی تجلیل شد.

جایزه نقدی هر یک از برگزیدگان دوره متوسطه دوم ۱۰۰ میلیون تومان و هر یک از برگزیدگان دوره متوسطه اول ۸۰ میلیون تومان بود. به این ترتیب، مجموع جوایز نقدی این دوره به پنج میلیارد تومان رسید که صرفاً از محل عواید بنیاد فرهنگی البرز تأمین شده است.

این مراسم علاوه بر تجلیل از دانش‌آموزان برگزیده، با برنامه‌های دیگری همچون پاسداشت برگزیدگان نیم‌قرن پیش جایزه البرز، نمایش جلوه‌ای از نیکوکاری یک دانش‌آموز برگزیده، ادای احترام به فرزند سردار شهید و رونمایی از پوستر جایزه البرز دانش‌آموزی ۱۴۰۶ همراه بود.

ارشدی: دانش و انسانیت، میراث ارزشمند واقف جایزه البرز

حیدر ارشدی، مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز و دبیرکل جایزه البرز، در این مراسم با گرامیداشت یاد شهدای کشور، به‌ویژه دانش‌آموزان، معلمان و فرشتگان شهید میناب و لامرد، به تبیین اندیشه‌ها و آرمان‌های زنده‌یاد حسینعلی البرز و تشریح عملکرد بنیاد فرهنگی البرز پرداخت.

وی با اشاره به نوشته‌ای از واقف در سال ۱۳۴۸، جمله ماندگار او را یادآور شد: «من ارث پُرارزش‌تری برای آنان باقی گذاشتم: دانش و انسانیت.»

ارشدی با بیان اینکه بنیاد فرهنگی البرز در سال ۱۳۴۲ تأسیس و وقف شده است، استمرار فعالیت این مجموعه را حاصل نگاه بلندمدت واقف به پرورش سرمایه انسانی دانست و سه آرمان اصلی بنیاد را کاهش آلام بشری، ارتقای سطح رفاه زندگی انسانی و اعتلای نام و حیثیت ایران در جامعه جهانی برشمرد.

دبیرکل جایزه البرز همچنین با اشاره به استقبال گسترده دانش‌آموزان از فراخوان سال جاری اعلام کرد که تعداد ثبت‌نام‌کنندگان از ۲۲۹۱ نفر در سال گذشته به ۹۷۹۲ نفر در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است؛ آماری که نشان‌دهنده رشد بیش از چهاربرابری مشارکت دانش‌آموزان در این دوره است.

وی در تشریح فرایند انتخاب برگزیدگان تأکید کرد که در شاخص‌های جایزه البرز، علاوه بر موفقیت تحصیلی، دستاوردهای علمی و پژوهشی، فناوری، فعالیت‌های قرآنی، ادبی، هنری، ورزشی و اجتماعی و همچنین مهارت‌های حرفه‌ای دانش‌آموزان نیز مورد توجه قرار گرفته است.

ارشدی رعایت عدالت، بررسی تخصصی پرونده‌ها، راستی‌آزمایی مستندات و حفظ اعتبار معیارهای علمی را از اصول اساسی انتخاب برگزیدگان جایزه البرز دانست.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز با یادآوری آرزوی حسینعلی البرز برای نقش‌آفرینی جوانان در مسیر خدمت به همنوع و اعتلای کشور، ابراز امیدواری کرد برگزیدگان امروز در آینده با دانایی، اخلاق و پشتکار خود، گام‌هایی ماندگار برای پیشرفت ایران بردارند.

خاموشی: دانش‌آموزان مستعد برای حل مسائل کشور و توسعه فناوری‌های بومی تلاش کنند

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدمهدی خاموشی، نماینده ولی‌فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، نیز در این مراسم با گرامیداشت یاد شهدا، بر ضرورت استمرار پیشرفت علمی کشور و نقش نسل جوان در توسعه دانش و فناوری تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه جایزه البرز از محل عواید موقوفه تأمین می‌شود، این جایزه را حاصل نیت خیر واقفی دانست که دارایی خود را برای حمایت از استعدادهای علمی کشور اختصاص داده است.

خاموشی با تأکید بر اینکه دستاوردهای علمی کنونی، با وجود اهمیت آن‌ها، تنها آغاز راه است، از دانش‌آموزان برگزیده خواست مسیر رشد علمی را با احساس مسئولیت بیشتری دنبال کنند.

وی همچنین با اشاره به هدف قرار گرفتن دانشمندان و مراکز علمی ایران در حملات دشمنان، این اقدامات را تلاشی برای جلوگیری از پیشرفت علمی کشور دانست و بر ضرورت توسعه فناوری‌های بومی، بهره‌گیری از منابع طبیعی برای ایجاد ارزش افزوده و استفاده از توان علمی جوانان در حل مسائل کشور تأکید کرد.

شرفخانی: وقف علمی، سرمایه‌ای ماندگار برای توسعه کشور است

حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمد شرفخانی، رئیس هیئت امنای بنیاد فرهنگی البرز و رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه، نیز در سخنانی با تشریح سابقه وقف در ایران، بر نقش واقفان و خیران در توسعه مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی و درمانی کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به وجود بیش از ۲۱۲ هزار موقوفه با نیت‌های گوناگون در کشور اظهار داشت که بیش از ۲۰۰۰ مرکز علمی ایران موقوفه هستند و بخش مهمی از ظرفیت‌های علمی و آموزشی کشور با پشتوانه وقف و نیکوکاری شکل گرفته است.

شرفخانی با یادآوری نمونه‌های تاریخی وقف علمی، از جمله موقوفه رشیدی با سابقه‌ای حدود ۸۰۰ سال، استمرار فعالیت بنیاد فرهنگی البرز را نمونه‌ای از ماندگاری آثار نیت خیر واقفان دانست.

رئیس هیئت امنای بنیاد فرهنگی البرز همچنین با اشاره به اهتمام حسینعلی البرز به خدمت به علم، از جمله وقف پیکر خود برای مطالعات علمی، بر ویژگی ممتاز اندیشه این واقف تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد دانش‌آموزان برگزیده نیز در آینده، علاوه بر بهره‌گیری از فرصت‌های علمی، توانمندی‌ها و داشته‌های خود را در خدمت جامعه قرار دهند.

مهاجرانی: هر کدام از ما یک آرش هستیم

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در این آیین با گرامیداشت یاد شهدا و تأکید بر اهمیت حفظ استقلال و تمامیت سرزمینی ایران، دانش‌آموزان را به شناخت سرمایه‌های ملی و نقش‌آفرینی در آینده کشور فراخواند.

وی با اشاره به داستان آرش کمانگیر، اثرگذاری هر فرد در جامعه را به رها کردن تیری از کمان تشبیه کرد و گفت: «هر کدام از ما آرشی هستیم و باید برای جامعه خود کاری انجام دهیم.»

مهاجرانی با تأکید بر اینکه هیچ اقدام انسانی، هرچند کوچک، بی‌تأثیر نیست، از دانش‌آموزان خواست توانایی‌های خود را در مسیر خدمت به ایران و مردم به کار گیرند.

وی همچنین استمرار فعالیت بنیاد فرهنگی البرز از سال ۱۳۴۲ را نمونه‌ای از اثرگذاری بلندمدت یک نیت خیر دانست و بر اهمیت خلوص نیت و مسئولیت اجتماعی در کنار موفقیت‌های فردی تأکید کرد.

امانی طهرانی: جایزه البرز، مثلث هویت، تاریخ و مسئولیت است

محمود امانی طهرانی، دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش که به نمایندگی از وزیر آموزش‌وپرورش در این مراسم حضور یافته بود، در آغاز سخنان خود یاد دکتر علی‌اصغر فانی، وزیر اسبق آموزش‌وپرورش را که به‌تازگی درگذشته بود، گرامی داشت.

وی در ادامه، مأموریت بنیاد فرهنگی البرز را به مثلثی مستحکم تشبیه کرد که سه ضلع آن هویت، تاریخ و مسئولیت است.

امانی طهرانی با بیان اینکه دریافت جایزه البرز بخشی از هویت علمی و اجتماعی دانش‌آموزان برگزیده را شکل می‌دهد، تأکید کرد که شناخت تاریخ به انسان کمک می‌کند در موقعیت‌های حساس، مسئولیت خود را تشخیص دهد.

وی خطاب به دانش‌آموزان گفت: «تمام تلاش ما این است که دانش‌آموزان تاریخ خود را بشناسند؛ زیرا انسان در یک موقعیت تاریخی، با هویتی که دارد، مسئولیت خود را تشخیص می‌دهد.»

دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش با تأکید بر اهمیت شناخت تاریخ سیاسی، فرهنگی و علمی کشور، آینده ایران را وابسته به آگاهی و تلاش نسل جوان دانست.

پیوند نسل‌های جایزه البرز؛ تجلیل از دو برگزیده سال ۱۳۵۶

یکی از بخش‌های ویژه این مراسم، تجلیل از دکتر حمیده شجری، استاد بیماری‌های کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران، و دکتر فریبا امیر دانشور، متخصص زنان و زایمان بود که هر دو در سال ۱۳۵۶ و در دوران دانش‌آموزی موفق به دریافت جایزه البرز شده بودند.

این دو بانوی فرهیخته پس از نزدیک به نیم قرن بار دیگر در مراسم جایزه البرز حضور یافتند و با مرور خاطرات دریافت جایزه و مسیر علمی و حرفه‌ای خود، پیوند میان نسل‌های گذشته و امروز برگزیدگان را به نمایش گذاشتند.

این بخش از مراسم، جلوه‌ای از استمرار اثرگذاری تشویق علمی و نقش آن در شکل‌گیری مسیر آینده استعدادهای کشور بود.

نیایش امیرپرست‌زاده؛ از دریافت جایزه تا مشارکت در پویش «فرشته‌های میناب»

از دیگر بخش‌های الهام‌بخش مراسم، پخش کلیپی از اقدام نیکوکارانه نیایش امیرپرست‌زاده، برگزیده جایزه البرز دانش‌آموزی سال ۱۴۰۴، بود.

این دانش‌آموز تمام مبلغ جایزه نقدی خود را به پویش «فرشته‌های میناب» اختصاص داده است؛ اقدامی در مسیر حمایت از بازسازی مدارس آسیب‌دیده که نمونه‌ای از پیوند موفقیت علمی با مسئولیت‌پذیری اجتماعی به شمار می‌رود.

این بخش، جلوه‌ای ملموس از آرمان واقف بنیاد فرهنگی البرز در کاهش آلام بشری و بهره‌گیری از داشته‌ها برای خدمت به دیگران بود.

ادای احترام به فرزند سردار شهید

در بخش تقدیر از برگزیدگان دوره متوسطه اول، از دانش‌آموز شایسته‌ای تجلیل شد که پدرش در جریان حمله متجاوزانه دشمن در جنگ اخیر به فیض شهادت رسیده بود.

فاطمه بختیاری، فرزند سردار شهید مصیب بختیاری، که بر اساس شایستگی‌ها و دستاوردهای خود در جمع برگزیدگان جایزه البرز قرار گرفته بود، پس از دریافت جایزه با تشویق ایستاده حاضران روبه‌رو شد و تمامی شرکت‌کنندگان به فداکاری پدر شهید و تلاش فرزند وی ادای احترام کردند.

رونمایی از پوستر جایزه البرز دانش‌آموزی ۱۴۰۶ و قرائت پیمان‌نامه البرز

در بخش پایانی مراسم، پوستر فراخوان شصت‌وپنجمین سال جایزه البرز دانش‌آموزی (۱۴۰۶)، با محوریت هویت فردی، تنوع استعدادها و نقش نسل نوجوان در ساختن آینده، رونمایی شد و به امضای یادبود مسئولان و مهمانان رسید.

همچنین دانش‌آموزان برگزیده با قرائت پیمان‌نامه البرز، بر تعهد خود به بهره‌گیری از دانش برای خدمت به مردم، کاهش آلام بشری، ارتقای رفاه زندگی انسانی و اعتلای نام ایران در جامعه جهانی تأکید کردند.

این آیین ملی با ثبت عکس یادگاری برگزیدگان به پایان رسید.

شصت‌وچهارمین سال جایزه البرز دانش‌آموزی بار دیگر جلوه‌ای از استمرار اندیشه زنده‌یاد حسینعلی البرز در پیوند میان دانش، انسانیت، نیکوکاری و خدمت به ایران بود؛ اندیشه‌ای که پس از گذشت بیش از شش دهه، همچنان در شناسایی و تشویق استعدادهای نسل آینده نقش‌آفرینی می‌کند.