به گزارش خبرنگار مهر، حیدر ارشدی مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز، در نشست خبری به مناسبت شصت و چهارمین سال جایزه البرز و تجلیل از برترین دانش‌آموزان سراسر کشور، حضور پیدا کرد و گفت: برگزاری این جایزه در فاصله دو مناسبت مهم هشتم آبان، سالروز شهادت دانش‌آموز شهید محمدحسین فهمیده و روز نوجوان، و سیزدهم آبان، روز دانش‌آموز، فرصتی برای تأکید دوباره بر جایگاه نوجوانان به‌عنوان سرمایه‌های انسانی و آینده‌ساز کشور است.

وی در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت یاد شهدای کشور، دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان و استادان شهید، به‌ویژه شهدای میناب و شهرستان لامرد، گفت: امروز که از موفقیت‌های نوجوانان صحبت می‌کنیم، باید آرزوها و آینده‌هایی را نیز به یاد بیاوریم که این عزیزان فرصت تحقق آن را پیدا نکردند.

ارشدی با اشاره به برگزاری شصت‌وچهارمین همایش ملی جایزه البرز دانش‌آموزی، به تشریح پیشینه بنیاد فرهنگی البرز و اندیشه بنیان‌گذار آن پرداخت و افزود: این بنیاد در سال ۱۳۴۲ با همت و اندیشه بلند زنده‌یاد حسینعلی البرز تأسیس شد.

وی ادامه داد: حسینعلی البرز از جمله افرادی بود که با تلاش و فعالیت اقتصادی سرمایه‌ای فراهم کرد و بخش قابل توجهی از زندگی خود را به امور خیرخواهانه و عام‌المنفعه اختصاص داد. فعالیت‌های نیکوکارانه او از کمک به ساخت و تجهیز مراکز آموزشی و درمانی تا حمایت از نیازمندان و آسیب‌دیدگان حوادث طبیعی را در بر می‌گرفت.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز با بیان اینکه توجه به اقدامات زیربنایی و ماندگار، وجه تمایز اندیشه این واقف بود، تصریح کرد: البرز به این باور رسیده بود که در کنار رفع نیازهای فوری انسان‌ها، باید برای اقداماتی برنامه‌ریزی کرد که در بلندمدت زمینه کاهش رنج‌ها، افزایش رفاه و پیشرفت جامعه را فراهم کنند.

وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری بر علم، دانش و نیروی انسانی از نگاه بنیان‌گذار بنیاد یکی از مؤثرترین راه‌های تحقق این هدف بود، گفت: بر همین اساس، وی تمام دارایی خود را وقف تأسیس بنیاد فرهنگی البرز کرد تا دانشمندان، پژوهشگران، مخترعان، دانشجویان، دانش‌آموزان و نوجوانان مستعد ایرانی مورد حمایت و تشویق قرار گیرند.

ارشدی با اشاره به سه آرمان اصلی زنده‌یاد البرز برای فعالیت بنیاد فرهنگی البرز اظهار کرد: کاهش آلام بشری، ارتقای رفاه زندگی انسانی و اعتلای نام ایران در جامعه جهانی، سه هدفی است که بنیان‌گذار این بنیاد برای فعالیت آن در نظر گرفته بود.

وی افزود: این آرمان‌ها همچنان با نیازهای اساسی جامعه ارتباط دارند؛ کشور به دانشمندانی نیاز دارد که در درمان بیماری‌ها نقش‌آفرینی کنند، پژوهشگرانی که برای مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی راه‌حل ارائه دهند و فناورانی که نام ایران را در عرصه‌های جهانی سربلند کنند.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز تأکید کرد: از این رو، جایزه البرز را نمی‌توان صرفاً یک جایزه نقدی یا مراسم تقدیر دانست، بلکه این جایزه تلاشی برای پیوند دادن علم و استعداد با مسئولیت اجتماعی و پیشرفت کشور است.

وی درباره شیوه‌های اجرای نیت واقف نیز توضیح داد: بنیاد فرهنگی البرز در سال‌های نخست فعالیت خود، پرداخت تسهیلات تحصیلی و اشتغال در قالب وام‌های شرافتی را در دستور کار قرار داد. در کنار این تسهیلات، جوایز حسن تحصیل یا همان جایزه البرز نیز با ابتکار زنده‌یاد حسینعلی البرز برای تجلیل از دانشمندان، دانشجویان، دانش‌آموزان و مخترعان برتر کشور در نظر گرفته شد.

ارشدی با ارائه آماری از عملکرد این بنیاد گفت: از آغاز فعالیت بنیاد تاکنون، بیش از ۳ هزار دانشجو از تسهیلات وام تحصیلی استفاده کرده‌اند و بیش از ۴ هزار و ۶۵۰ نفر نیز جایزه حسن تحصیل دریافت کرده‌اند.

وی ادامه داد: بنیاد فرهنگی البرز در دهه‌های اخیر و تا پایان سال ۱۴۰۴، با برگزاری ۲۴ همایش ملی و استانی، از یک‌هزار و ۸۹۶ نفر از دانشمندان، مخترعان، دانشجویان، حوزویان و دانش‌آموزان برتر کشور تقدیر کرده است.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز با تأکید بر اهمیت استمرار حمایت از استعدادهای ایرانی خاطرنشان کرد: این ارقام تنها بخشی از کارنامه یک موقوفه علمی ماندگار است و آنچه اهمیت بیشتری دارد، تداوم حمایت از استعدادهای ایران در نسل‌های مختلف است. جایزه البرز که به نوبل ایرانی نیز شهرت دارد، به‌عنوان یکی از باسابقه‌ترین جوایز علمی کشور، نسل‌های متعددی از اهالی علم و دانش را مورد تشویق و حمایت قرار داده است.

ثبت‌نام ۹ هزار و ۷۹۲ دانش‌آموز در جایزه البرز ۱۴۰۵؛ انتخاب ۵۴ استعداد برتر کشور

ارشدی با اشاره به تغییرات فراخوان سال ۱۴۰۵ اذعان کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات امسال، به‌روزرسانی شاخص‌های ارزیابی و انطباق آن‌ها با ساحت‌های شش‌گانه تعلیم و تربیت در سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش بود تا دانش‌آموزان بتوانند ارتباط خود را با این سند برقرار کنند.

وی افزود: در سند تحول بنیادین، تعلیم و تربیت صرفاً به آموزش دروس و کسب نمرات بالا محدود نشده، بلکه ساحت‌های اعتقادی، عبادی و اخلاقی، اجتماعی و سیاسی، زیستی و بدنی، زیبایی‌شناختی و هنری، اقتصادی و حرفه‌ای و علمی و فناورانه مورد تأکید قرار گرفته است.

ارشدی با بیان اینکه این رویکرد با فلسفه جایزه البرز همخوانی دارد، اظهار داشت: جامعه برای پیشرفت، در کنار دانش و توانمندی علمی، به خلاقیت، اخلاق، مسئولیت‌پذیری، مهارت و توانایی حل مسئله نیز نیاز دارد.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز ادامه داد: بر همین اساس، سرفصل‌های امتیازآور و ارزیابی دانش‌آموزان در جایزه البرز شامل هفت حوزه اصلی است که سوابق تحصیلی، دستاوردهای علمی، پژوهشی و فناورانه، فعالیت‌های معارف اسلامی، دستاوردهای ادبی، فعالیت‌های هنری، موفقیت‌های اجتماعی و ورزشی و مهارت‌های حرفه‌ای و کارآفرینی را در بر می‌گیرد.

وی با تشریح این شاخص‌ها اظهار کرد: در حوزه علمی، پژوهشی و فناورانه، افتخارات معتبری مانند المپیادها، پژوهش‌های اصیل، نوآوری، اختراع و فناوری مورد توجه قرار می‌گیرد. در حوزه‌های فرهنگی و هنری نیز فعالیت‌های قرآنی، ادبی و هنری معتبر و در حوزه‌های اجتماعی، ورزشی و حرفه‌ای، موفقیت‌های قابل استناد و مهارت‌های کاربردی ارزیابی می‌شود.

ارشدی تأکید کرد: نگاه جامع جایزه البرز به معنای الزام دانش‌آموزان به کسب مدال در تمام ساحت‌ها نیست، بلکه هدف این است که توانمندی‌های گوناگون دانش‌آموزان متناسب با شاخص‌های مصوب دیده شود و موفقیت افراد صرفاً به معدل تحصیلی محدود نماند.

وی یکی دیگر از ویژگی‌های فراخوان امسال را توجه ویژه به موفقیت دانش‌آموزان در رویدادهای اصلی علمی کشور و مسابقات معتبر دانش‌آموزی دانست و گفت: دستاوردهای دارندگان مدال‌های المپیادهای علمی کشوری، برگزیدگان جشنواره پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی و دیگر رقابت‌های معتبر علمی و مهارتی مورد تأیید آموزش‌وپرورش، در چارچوب شاخص‌های مصوب بررسی شده است.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز افزود: این دستاوردها غالباً حاصل سال‌ها تلاش، پژوهش، تجربه‌اندوزی و رقابت جدی نوجوانان مستعد کشور است؛ بنابراین در ارزیابی‌ها باید میان سطح مسابقه، اعتبار برگزارکننده، جایگاه رتبه کسب‌شده و کیفیت واقعی دستاورد تناسب برقرار باشد.

وی تصریح کرد: صرف درج عنوان بین‌المللی در یک گواهی به معنای هم‌سطح بودن آن با مدال یک المپیاد رسمی جهانی نیست و به همین دلیل اعتبار رویدادها و مستندات بین‌المللی در کنار ماهیت دستاوردها مورد توجه داوران قرار گرفته است.

ارشدی با اشاره به نحوه ثبت‌نام دانش‌آموزان گفت: ثبت‌نام امسال نیز مانند سال گذشته از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش‌وپرورش انجام شد و دانش‌آموزان واجد شرایط پس از مطالعه شیوه‌نامه، اطلاعات و مدارک خود را در سامانه بارگذاری کردند.

وی از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری چهارساله میان بنیاد فرهنگی البرز و وزارت آموزش‌وپرورش خبر داد و افزود: همکاری این دو مجموعه سابقه قبلی دارد، اما تفاهم‌نامه جدید چارچوب منسجم‌تر و بلندمدت‌تری برای معرفی جایزه دانش‌آموزی و شناسایی استعدادهای نوجوانان نخبه کشور فراهم کرده است. وزارت آموزش‌وپرورش نیز با ابلاغ دستورالعمل جایزه البرز به ادارات کل استان‌ها، زمینه اطلاع‌رسانی و معرفی این جایزه به متقاضیان واجد شرایط در سراسر کشور را فراهم کرد.

رشد ۳۲۷ درصدی ثبت‌نام دانش‌آموزان در جایزه البرز

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز درباره مراحل برگزاری این دوره گفت: فراخوان عمومی جایزه البرز دانش‌آموزی ۱۴۰۵ در مردادماه منتشر شد و ثبت‌نام از اول شهریور آغاز شد و تا پایان روز ۳۱ شهریور ادامه داشت.

وی ادامه داد: پس از پایان مهلت ثبت‌نام، پرونده‌ها از نظر شرایط اولیه و مستندات دریافتی بررسی و بر اساس شاخص‌های مصوب در دبیرخانه علمی امتیازدهی مقدماتی شدند. سپس پرونده‌های دارای امتیاز بالاتر، به تعداد چند برابر ظرفیت نهایی، به مرحله ارزیابی تخصصی راه یافتند و داوران متخصص، کیفیت و اصالت دستاوردها، اعتبار مسابقات و تناسب مدارک با شاخص‌ها را بررسی کردند.

ارشدی با تأکید بر اینکه این فرایند صرفاً متکی بر پردازش سیستمی اطلاعات نیست، اظهار کرد: پالایش و محاسبات مقدماتی با بهره‌گیری از قواعد از پیش تعیین‌شده انجام می‌شود، اما مرحله نهایی به داورانی نیاز دارد که از متخصصان و افراد برجسته حوزه‌های هفت‌گانه ارزیابی باشند.

وی هدف از این سازوکار را صیانت از عدالت، کاهش اعمال سلیقه و حفظ اعتبار علمی جایزه البرز دانست.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز با اشاره به استقبال چشمگیر دانش‌آموزان از فراخوان امسال گفت: سال گذشته ۲ هزار و ۲۹۱ دانش‌آموز در فراخوان جایزه البرز ثبت‌نام کردند، اما این تعداد در سال جاری به ۹ هزار و ۷۹۲ نفر رسید که نشان‌دهنده رشد حدود ۳۲۷ درصدی و بیش از چهار برابر شدن تعداد ثبت‌نام‌کنندگان است.

وی افزود: این میزان استقبال در شرایطی رقم خورد که کشور و خانواده‌ها با محدودیت‌ها و شرایط دشواری مواجه بودند.

ارشدی با ارائه آمار تفکیکی ثبت‌نام‌کنندگان اظهار کرد: از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان امسال، ۶ هزار و ۵۵۸ نفر دختر و ۳ هزار و ۲۳۴ نفر پسر بودند؛ به این ترتیب حدود ۶۷ درصد ثبت‌نام‌ها به دختران و ۳۳ درصد به پسران اختصاص داشت.

وی با بیان اینکه این ارقام مربوط به ثبت‌نام اولیه است و با آمار برگزیدگان نهایی تفاوت دارد، تصریح کرد: استقبال گسترده دانش‌آموزان، در کنار امیدبخش بودن، مسئولیت بنیاد را برای افزایش دقت و شفافیت در بررسی پرونده‌ها و داوری‌ها بیشتر می‌کند.

مشارکت دانش‌آموزان از هر ۳۱ استان کشور

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز یکی دیگر از ویژگی‌های فراخوان امسال را گستردگی جغرافیایی مشارکت دانش‌آموزان عنوان کرد و گفت: بر اساس آمار تفکیکی دبیرخانه، از هر ۳۱ استان کشور ثبت‌نام انجام شده و مشارکت به شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها محدود نمانده است.

وی با اشاره به سهم مدارس سمپاد در میان برگزیدگان نهایی اظهار کرد: به دلیل ماهیت علمی جایزه البرز و مأموریتی که برای مدارس استعدادهای درخشان تعریف شده، حدود ۸۰ درصد منتخبین نهایی از مدارس سمپاد هستند؛ البته در میان برگزیدگان امسال دانش‌آموزانی از مدارس نمونه و سایر مدارس نیز حضور دارند.

ارشدی افزود: در مراسم امسال حتی از شهرهای کمتر برخوردار و مدارسی که شاید انتظار نمی‌رود دانش‌آموزی از آن‌ها به مرحله نهایی برسد، برگزیده خواهیم داشت.

وی درباره استان‌های دارای بیشترین ثبت‌نام گفت: با تجمیع آمار استان تهران که شامل دو اداره کل شهر تهران و شهرستان‌های تهران است، این استان با یک‌هزار و ۶۱۳ نفر در رتبه نخست قرار دارد. پس از آن، اصفهان با یک‌هزار و ۲۰۷ نفر، خراسان رضوی با یک‌هزار و ۱۲ نفر، فارس با ۵۱۱ نفر و البرز با ۴۹۷ نفر بیشترین تعداد ثبت‌نام‌کنندگان را داشته‌اند.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز ادامه داد: در مجموع، پنج استان نزدیک به نیمی از ثبت‌نام‌کنندگان امسال را به خود اختصاص داده‌اند. در عین حال، استان‌هایی مانند خراسان جنوبی، چهارمحال‌وبختیاری، سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان و ایلام نیز در این فراخوان مشارکت داشته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: صرف تعداد ثبت‌نام‌ها بدون در نظر گرفتن جمعیت دانش‌آموزی هر استان، معیار کافی برای سنجش میزان موفقیت یا استعداد آن استان نیست. آنچه برای بنیاد اهمیت دارد، فراهم بودن فرصت اطلاع‌رسانی و حضور دانش‌آموزان واجد شرایط از سراسر کشور است.

رقابت فشرده دانش‌آموزان دارای مدال‌های ملی و بین‌المللی

ارشدی با اشاره به سطح علمی پرونده‌های دریافتی در فراخوان امسال گفت: امسال صرفا با افزایش کمی تعداد شرکت‌کنندگان مواجه نبودیم، بلکه در بررسی پرونده‌ها شاهد حضور پررنگ دارندگان مدال‌های المپیادهای علمی کشوری و جهانی، برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی و جشنواره نوجوان خوارزمی، برگزیدگان مسابقات پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی و نوجوانان موفق در عرصه فناوری بودیم.

وی افزود: در برخی گروه‌ها رقابت میان دانش‌آموزانی شکل گرفت که هرکدام چندین افتخار معتبر ملی و حتی بین‌المللی داشتند و طبیعتاً انتخاب میان چنین پرونده‌هایی به بررسی و مقایسه دقیق نیاز دارد. بنابراین افزایش تعداد متقاضیان با دشوارتر شدن فرایند داوری از نظر سطح دستاوردهای علمی و پژوهشی نیز همراه بود.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز با تشریح شرایط ورود به فرایند انتخاب گفت: دریافت جایزه البرز صرفاً به معدل تحصیلی یا تعداد گواهی‌ها محدود نمی‌شود، اما داشتن حداقل معدل ۱۹ در پایه‌های تحصیلی هر دوره متوسطه، شرط ورود به فرایند انتخاب است.

وی ادامه داد: در همکاری میان بنیاد فرهنگی البرز و وزارت آموزش‌وپرورش، این شرط در سامانه ثبت‌نام اعمال شده است؛ به‌گونه‌ای که دانش‌آموز فاقد شرایط معدل، امکان فعال‌سازی پنل ثبت‌نام جایزه البرز را ندارد. پس از احراز این شرط، دانش‌آموز می‌تواند مدارک علمی، پژوهشی، هنری و سایر دستاوردهای خود را بارگذاری کند.

ارشدی با بیان اینکه مدارک ارسالی باید مربوط به سه سال اخیر تحصیلی باشد، توضیح داد: برای دانش‌آموز پایه نهم، مدارک پایه‌های هفتم، هشتم و نهم و برای دانش‌آموز پایه دوازدهم، مدارک پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم ملاک ارزیابی است. بنابراین افتخارات کسب‌شده در پایه‌های پایین‌تر از این بازه زمانی، در امتیاز نهایی لحاظ نمی‌شود.

وی افزود: در مرحله تخصصی، کیفیت

و اعتبار دستاوردها، سطح مسابقات، مرجع صادرکننده گواهی و رعایت شرایط زمانی مدارک بررسی می‌شود و تلاش بنیاد این است که با حفظ معیارهای علمی، شایستگان در چارچوب سهمیه‌های پیش‌بینی‌شده انتخاب شوند.

انتخاب ۵۴ دانش‌آموز به‌عنوان برگزیدگان نهایی

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز با اشاره به ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای شصت‌وچهارمین دوره جایزه البرز دانش‌آموزی اظهار کرد: مطابق روال این دوره، ظرفیت تجلیل از ۶۴ دانش‌آموز برتر کشور در دو دوره متوسطه اول و دوم پیش‌بینی شده بود که ۳۲ نفر به متوسطه اول و ۳۲ نفر به متوسطه دوم اختصاص داشت.

وی ادامه داد: در دوره متوسطه اول، سهمیه هر استان یک نفر و در دوره متوسطه دوم نیز سهمیه‌ها در چهار گروه ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی و شاخه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش، برای هر گروه هشت نفر در نظر گرفته شده بود.

ارشدی با اعلام نتایج نهایی داوری گفت: در پایان این فرایند، ۵۴ دانش‌آموز به‌عنوان برگزیدگان نهایی جایزه البرز ۱۴۰۵ انتخاب شدند که ۲۶ نفر از دوره متوسطه اول و ۲۸ نفر از دوره متوسطه دوم هستند؛ بنابراین ۱۰ ظرفیت از مجموع سهمیه‌های پیش‌بینی‌شده تکمیل نشد.

وی در توضیح علت تکمیل نشدن ظرفیت‌ها اظهار کرد: اعلام ظرفیت به معنای الزام به انتخاب همان تعداد برگزیده نیست. در برخی سهمیه‌های استانی یا رشته‌ای، متقاضیان به حدنصاب امتیازی مصوب نرسیدند و بنیاد نیز برای تکمیل ظرفیت، معیارهای داوری خود را کاهش نداد.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز افزود: در مقابل، در برخی رشته‌ها و گروه‌ها تعداد دانش‌آموزان شایسته بیشتر از ظرفیت موجود بود و تعدادی از دانش‌آموزان با وجود برخورداری از افتخارات معتبر، به دلیل محدودیت سهمیه و رقابت فشرده در فهرست نهایی قرار نگرفتند.

وی تأکید کرد: باید میان تکمیل نشدن برخی ظرفیت‌ها به دلیل احراز نشدن حدنصاب و انتخاب نشدن استعدادهای برجسته به دلیل محدودیت سهمیه تمایز قائل شد. این شیوه مختص امسال نیست و سال گذشته نیز از ظرفیت ۶۳ نفر، ۵۲ دانش‌آموز انتخاب شده بودند. اصل بنیاد در تمام این سال‌ها این بوده که اعتبار علمی و شایستگی برگزیدگان بر تکمیل عددی سهمیه‌ها مقدم باشد.

ارشدی درباره ترکیب جنسیتی برگزیدگان امسال گفت: از مجموع ۵۴ برگزیده، ۳۱ نفر دختر و ۲۳ نفر پسر هستند؛ به عبارت دیگر، ۵۷ درصد برگزیدگان دختر و ۴۳ درصد پسر هستند.

وی افزود: در دوره متوسطه اول از مجموع ۲۶ برگزیده، ۱۷ نفر دختر و ۹ نفر پسر هستند. در دوره متوسطه دوم نیز از ۲۸ برگزیده، ۱۴ نفر دختر و ۱۴ نفر پسر انتخاب شده‌اند.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز درباره نتایج تفکیکی رشته‌های متوسطه دوم نیز گفت: در رشته‌های ریاضی‌فیزیک و علوم تجربی، هر هشت سهمیه پیش‌بینی‌شده تکمیل شده است و در رشته علوم انسانی هفت نفر به‌عنوان برگزیده انتخاب شدند که یک نفر کمتر از سهمیه مصوب است.

وی با قدردانی از دبیرخانه علمی، هیئت داوران و همکاران بنیاد فرهنگی البرز گفت: مهرماه، به دلیل استقبال نزدیک به چهار برابری دانش‌آموزان از فراخوان جایزه البرز ۱۴۰۵، ماه دشواری برای دبیرخانه بود و همکاران در این مدت تلاش گسترده‌ای برای بررسی پرونده‌ها و انجام داوری‌ها انجام دادند.

ارشدی با تأکید بر اینکه دریافت نکردن این جایزه به معنای نداشتن استعداد، تلاش و شایستگی علمی نیست، اظهار کرد: در روزهای اخیر، علاوه بر تماس با برگزیدگان، تماس‌های بیشتری از سوی دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان دریافت کرده‌ایم که معتقدند فرزندانشان سال‌ها برای کسب این جایزه تلاش کرده‌اند.

وی افزود: به همه این دانش‌آموزان خداقوت می‌گوییم و تأکید می‌کنیم که امسال در میان متقاضیان، دانش‌آموزان بسیار مستعدی حضور داشتند که به دلیل رقابت فشرده یا محدودیت سهمیه در هر گروه، فرصت دریافت جایزه برای آن‌ها فراهم نشد.

ارشدی ادامه داد: برای تلاش همه این نوجوانان مستعد و نخبه ارزش قائلیم و امیدواریم مسیر رشد و موفقیت خود را با انگیزه ادامه دهند؛ چه‌بسا برخی از همین دانش‌آموزان در آینده از دانشمندان و پژوهشگران اثرگذار ایران باشند.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز با اشاره به ضرورت گسترش فرصت شناسایی استعدادهای کشور گفت: این تجربه نشان می‌دهد که باید فرصت شناسایی و تشویق استعدادهای کشور را بیش از پیش گسترش دهیم.

تنوع دستاوردهای علمی و مهارتی برگزیدگان

وی با تشریح ویژگی‌های علمی، پژوهشی و مهارتی ۵۴ برگزیده جایزه البرز ۱۴۰۵ اظهار کرد: بررسی سوابق این دانش‌آموزان، تصویر متنوعی از توانمندی‌های نوجوانان کشور ارائه می‌دهد.

ارشدی افزود: در دوره متوسطه دوم، دارندگان مدال‌های رنگارنگ المپیادهای علمی در حوزه‌هایی مانند زیست‌شناسی، ریاضی و هوش مصنوعی حضور دارند و در کنار آن‌ها پژوهشگران برتر و استعدادهای فنی و مهارتی نیز دیده می‌شوند که برخی از آن‌ها به تیم ملی مهارت ایران راه یافته‌اند.

وی ادامه داد: در دوره متوسطه اول نیز نوجوانانی با دستاوردهای درخشان در حوزه اختراعات، رباتیک، امنیت سایبری، پژوهش‌های کاربردی، فناوری زیستی، پژوهش‌های فضایی و برنامه‌نویسی حضور دارند.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز با اشاره به موفقیت‌های فرهنگی، هنری و ورزشی برگزیدگان گفت: این دستاوردها در کنار سوابق علمی، تنوع استعدادهای دانش‌آموزان منتخب را نشان می‌دهد و ارزش این موفقیت‌ها نیز صرفاً به کسب مدال محدود نمی‌شود؛ چراکه پشت هر موفقیت، تلاش دانش‌آموز و همراهی خانواده، معلمان و مربیان او قرار دارد.

زمان برگزاری شصت‌وچهارمین همایش ملی جایزه البرز

ارشدی درباره جزئیات برگزاری مراسم امسال اظهار کرد: شصت‌وچهارمین همایش ملی جایزه البرز دانش‌آموزی، روز جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵، رأس ساعت ۹ صبح در سالن همایش‌های بین‌المللی هتل ارم تهران برگزار می‌شود و پیش‌بینی شده است این مراسم حدود سه ساعت به طول بینجامد.

وی افزود: در این مراسم ۵۴ برگزیده نهایی از سراسر کشور به همراه خانواده‌های خود حضور خواهند داشت و جمعی از مسئولان عالی‌رتبه علمی، فرهنگی و آموزشی کشور نیز دعوت شده‌اند.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده برای حضور مسئولان گفت: برای حضور رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، وزیر آموزش‌وپرورش و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هماهنگی‌هایی صورت گرفته است. همچنین از معاونان وزارت آموزش‌وپرورش، از جمله معاون آموزش متوسطه و رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، برای حضور در این مراسم دعوت شده است.

وی ادامه داد: بخش مهمی از مراسم به معرفی سوابق و افتخارات دانش‌آموزان اختصاص دارد تا حاضران با نمونه‌هایی از دستاوردهای علمی، فرهنگی، پژوهشی و مهارتی آن‌ها آشنا شوند.

ارشدی حضور برگزیدگان دانش‌آموزی دهه ۵۰ شمسی را از دیگر ویژگی‌های این مراسم دانست و گفت: این حضور فرصتی برای نمایش پیوند تاریخی نسل‌های مختلف دریافت‌کنندگان جایزه البرز فراهم می‌کند.

وی افزود: در بخش تجلیل، به هر یک از برگزیدگان تندیس ویژه جایزه البرز، گواهی جایزه و مبلغ نقدی اهدا خواهد شد. همچنین هماهنگی‌های لازم برای پخش زنده تصویری این همایش انجام شده است.

جایزه البرز؛ فرصتی برای الگوسازی و امیدآفرینی

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز با تأکید بر اینکه این جایزه صرفاً یک مراسم سالانه برای اهدای تندیس و جایزه نقدی نیست، اظهار کرد: جایزه البرز فرصتی برای الگوسازی، امیدآفرینی و گسترش فرهنگ ارزش‌گذاری به علم و تلاش دانش‌آموزان است.

وی افزود: دانش‌آموزان باید بدانند که استعدادهایشان دیده می‌شود و دستاوردهای علمی، پژوهشی و فرهنگی آن‌ها برای جامعه ارزشمند است. از سوی دیگر، موفقیت نباید به دریافت جایزه ختم شود، بلکه باید انگیزه‌ای برای استمرار تلاش و خودافزایی باشد.

ارشدی ترویج فرهنگ وقف در مسیر توسعه علم و فناوری را از دیگر رسالت‌های بنیاد فرهنگی البرز دانست و گفت: باید نشان دهیم که چگونه می‌توان از ظرفیت وقف برای گسترش علم و فناوری استفاده کرد و بنیاد فرهنگی البرز نمونه موفقی از این رویکرد است.

وی با قدردانی از وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، سازمان صداوسیما و سایر مجموعه‌های همراه، از اعضای بنیاد فرهنگی البرز، دبیرخانه علمی، هیئت داوران، مدیران مدارس، معلمان، مربیان و خانواده‌هایی که در شناسایی و حمایت از استعدادهای دانش‌آموزان نقش داشته‌اند، تشکر کرد.

افزایش جایزه نقدی برگزیدگان تا ۱۰۰ میلیون تومان

ارشدی در ادامه از افزایش مبلغ جایزه نقدی برگزیدگان جایزه البرز ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در فراخوان امسال، مبلغ جایزه نقدی هر یک از برگزیدگان متوسطه اول ۶۵ میلیون تومان و برگزیدگان متوسطه دوم ۸۵ میلیون تومان اعلام شده بود و ثبت‌نام نیز بر همین اساس انجام شد.

وی افزود: خوشبختانه هیئت امنای بنیاد فرهنگی البرز در جلسه اخیر خود با هدف حمایت بیشتر از استعدادهای برتر و ارج نهادن به تلاش‌های علمی و فرهنگی دانش‌آموزان، تصمیم به افزایش مبلغ جوایز نقدی گرفت.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز تصریح کرد: بر اساس این تصمیم، به هر یک از ۲۶ برگزیده متوسطه اول، ۸۰ میلیون تومان معادل ۸۰۰ میلیون ریال و به هر یک از برگزیدگان متوسطه دوم، ۱۰۰ میلیون تومان معادل یک میلیارد ریال جایزه نقدی اهدا می‌شود.

وی ادامه داد: به این ترتیب، مبلغ جایزه نقدی هر دانش‌آموز نسبت به سال گذشته ۲۵ میلیون تومان افزایش یافته و مجموع جوایز نقدی ۵۴ برگزیده نهایی به حدود پنج میلیارد تومان می‌رسد که تماماً از محل درآمدهای موقوفه بنیاد فرهنگی البرز تأمین خواهد شد.

ارشدی تأکید کرد: ارزش حقیقی جایزه البرز با مبلغ نقدی آن سنجیده نمی‌شود، بلکه اندیشه والای واقف آن که بخش عمده دارایی خود را وقف علم و فرهنگ کشور کرد، ارزش اصلی این جایزه است و امروز ثمرات این اندیشه را در پرورش نسل‌های جدید استعدادهای ایران مشاهده می‌کنیم.

وی با ابراز امیدواری نسبت به گسترش پیام جایزه البرز در میان دانش‌آموزان و خانواده‌های سراسر کشور گفت: امیدواریم موفقیت ۵۴ برگزیده امسال تنها افتخار شخصی آن‌ها نباشد، بلکه برای هزاران نوجوان دیگر انگیزه‌ای برای تلاش، خلاقیت و شکوفایی استعدادهایشان ایجاد کند.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز خاطرنشان کرد: آینده ایران به دانش، امید، پشتکار و مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان وابسته است و امیدواریم این استعدادها با شکوفایی توانمندی‌های خود، سهم مؤثری در سربلندی ایران داشته باشند.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز، با اشاره به برنامه این بنیاد برای ایجاد شبکه‌ای از برگزیدگان ادوار گذشته جایزه البرز اظهار کرد: مأموریت بنیاد تا مرحله شناسایی و انتخاب برگزیدگان ادامه دارد، اما یکی از برنامه‌های مهمی که در هیئت امنای بنیاد دنبال می‌شود، تشکیل شبکه‌ای از برگزیدگان سال‌های گذشته است.

وی افزود: طی بیش از ۶ دهه فعالیت بنیاد فرهنگی البرز، جامعه آماری بیش از ۶ هزار نفر از نخبگان علمی کشور شناسایی و مورد حمایت قرار گرفته‌اند که مجموعه‌ای ارزشمند از چهره‌های علمی و برگزیدگان ادوار مختلف جایزه البرز را تشکیل می‌دهند.

ارشدی با اشاره به اینکه بخشی از این افراد درگذشته یا مهاجرت کرده‌اند، گفت: با این حال، تعداد قابل توجهی از برگزیدگان همچنان در کشور حضور دارند و می‌توان از ظرفیت علمی، پژوهشی و انگیزشی آن‌ها استفاده کرد.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز ادامه داد: اقدامات اولیه برای تشکیل این شبکه آغاز شده است تا برگزیدگان ادوار گذشته بتوانند از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی یکدیگر بهره‌مند شوند و زمینه ماندگاری نخبگان و تقویت فعالیت‌های علمی برگزیدگان در سال‌های آینده فراهم شود.