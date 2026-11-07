به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، مکلمور رپری که برای فلسطین می‌خواند، شماری از مشهورترین سالن‌های آمریکا را به عنوان اینکه مانع برگزاری تور «فلسطین آزاد» وی شده‌اند، معرفی کرد.

این رپر ۴۳ ساله آمریکایی که به تازگی در دوبلین، پاریس و لندن برنامه اجرا کرد، در اینستاگرام خود نوشت که درخواست‌هایش برای اجرای برنامه در مکان‌های مشهور آمریکایی از جمله مدیسون اسکوئر گاردن نیویورک، پرودنشال سنتر نیوجرسی، بارکلیز سنتر بروکلین، یوبی‌اس آرنا لانگ آیلند، اینتویت دام، کیا فروم و کریپتو.کام آرنا لس‌آنجلس، چیس سنتر سانفرانسیسکو و کلایمت پلج آرنا سیاتل رد شده است.

او در پست اینستاگرام خود عنوان کرد: تا اواسط سپتامبر، ما تاریخ‌های موجود در این مکان‌ها برای اجرای برنامه تا پایان سال را دریافت کردیم، اما وقتی فهمیدند که قرار است برنامه من نمایش‌های خیریه برای فلسطین باشند، آنها ناگهان همه تاریخ‌های ممکن را حذف کردند. درها بسته شد. گفتگوها کاملاً متفاوت بود، اما نتیجه یکسان بود. قرار نبود این مکان‌ها میزبان این اجراها باشند. در بیش از ۲۰ سالی که تور گذاشتم، هرگز چنین چیزی را تجربه نکردم. ترجیح می‌دهم هر فرصتی را در این صنعت از دست بدهم تا اینکه یک روز دیگر را صرف محافظت از افرادی کنم که برای روابط تجاری خود با اسرائیل بیش از جان انسان‌های فلسطینی ارزش قائلند. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که به آزادی بیان افتخار می‌کند. با این حال به نقطه‌ای رسیده‌ایم که تعداد انگشت‌شماری از میلیاردرها می‌توانند تصمیم بگیرند که کدام آرمان‌ها قابل قبول هستند، کدام صداها مورد استقبال قرار می‌گیرند و جان کدام انسان‌ها ارزش دفاع دارد. امروز فلسطین است. فردا چه خواهد بود؟

مکلمور پست خود را با این جمله به پایان رساند: آنها ممکن است مالک سالن‌ها باشند. اما مالک افرادی که آنها را پر می‌کنند نیستند و هرگز هم نخواهند بود. فلسطین آزاد!

در ماه سپتامبر، مکلمور به دلیل حمایت از فلسطین در طول اجرای افتتاحیه ‌تور «لوپ» اد شیرن در ورزشگاه مت‌لایف، از این تور اخراج شد. در نهایت تمام نوازندگان افتتاحیه تور و گروه موسیقی حامی خود شیرن در همبستگی با مکلمور و فلسطین، تور را ترک کردند.