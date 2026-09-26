به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، مکلمور اعلام کرده تور «فلسطین آزاد» برگزار می‌کند و در کنار نوازندگان و دوستانش می‌خواند و هدفش جمع‌آوری کمک‌های مالی برای اهداف بشردوستانه در فلسطین خواهد بود.

وی این خبر را پس از آن منتشر کرد که در تور اد شیرن در آمریکا به دفاع از «فلسطین آزاد» پرداخت و گفت می‌خواهد مردم غزه و «کرانه باختری اشغالی» بدانند که آنها را فراموش نکرده‌ایم. وی پس از این اجرا از تور اد شیرن در آمریکا حذف شد.

برنامه با حضور مکلمور ۴ سپتامبر انجام شد و برگزار کنندگان تور پس از سخنان وی، او را از حضور در بقیه کنسرت حذف کردند.

شیرن در پاسخ به واکنش‌های منفی به حذف مکلمور، با بیانیه‌ای کتبی مسئولیت این تصمیم را رد کرد و گفت: من در این تصمیم شریک نیستم.

پس از آن همه هنرمندان حامی باقی‌مانده شیرن از تور بیرون رفتند که شامل آرون رو ترانه‌سرای ایرلندی، فینیاس برادر بزرگتر بیلی آیلیش، لوکاس گراهام، گروه موسیقی دانمارکی و گروه موسیقی سنتی ایرلندی بیوگا بود و قرار بود شیرِن را در بخش‌هایی از اجرا همراهی کنند.

مکلمور در اینستاگرام خود در کنار انتشار خبر برگزاری تورش نوشت: اگر این چند هفته اخیر چیزی را به ما نشان داده، این است که چیزی در طول ۳ سال گذشته تغییر کرده است. یک بیداری جمعی برای آزادی فلسطین رخ داده و قدرت میلیاردرهایی که سعی در سانسور این فراخوان دارند کاهش یافته و این همان چیزی است که ما اکنون از هنرمندان انتظار داریم.

وی افزود: سال ۲۰۲۶ است. غیرسیاسی بودن در طول یک نسل‌کشی دیگر جواب نمی‌دهد. مردم از هنرمندان می‌خواهند که حضور داشته باشند، خود را آموزش دهند و در جامعه باشند. از صحنه برای چیزی بیش از سرگرمی استفاده کنند. وقتی فراخوان برای فلسطین آزاد با تلاش‌هایی برای ساکت کردن آن مواجه می‌شود، در برابر آن بایستند.

این رپر در ادامه نوشت: آنچه برای من اتفاق افتاد بزرگتر از یک هنرمند یا یک صحنه است. وقتی طبقه میلیاردرها می‌توانند تصمیم بگیرند که کدام صداها روی صحنه مجاز هستند و کدام‌ها برای شنیدن خیلی خطرناک هستند، همه باید توجه کنند.

شیرِن که کنسرت بعدی خود را به صورت انفرادی در فیلادلفیا در ۱۹ سپتامبر اجرا کرد در آن برنامه یک متن عذرخواهی‌ را از رو خواند که در آن می‌گفت اشتباه کرده است.

وی عنوان کرد: من نمی‌خواهم طرفداران را ناامید کنم و هرگز نخواسته‌ام یک موسیقیدان فعال اجتماعی باشم، اما این موضوع مرا در میانه یک بحث مهم و پرشور درباره آزادی بیان و پیچیده‌ترین مسئله سیاسی روی کره زمین قرار داده است.

در این کنسرت گروه‌هایی از طرفداران وی در بیرون محل برگزاری به او اعتراض کردند و برخی از آنها بلیت‌های خود را به نشانه اعتراض فروختند. شیرِن در حالی که اشک می‌ریخت به جمعیت گفت: همه به من می‌گویند که کنسرت را لغو کنم و احساس می‌کنم همه دوستان و خانواده و افرادی که می‌شناسم مرا رها کرده‌اند و به پایان هفته نگاه می‌کنم و ۵۰ هزار نفر را می‌بینم که مرا رها نکرده‌اند.

طبق داده‌ها در روزهای پس از شروع این جنجال، شیرِن تقریباً نیم میلیون دنبال‌کننده خود را در رسانه‌های اجتماعی از دست داده است.

مکلمور در بیانیه خود همچنین گفت: همانطور که همه شما می‌دانید، حالا برنامه من کمی آزادتر شد. او همچنین ادامه داد که از وقت خود برای تماس با هنرمندانی که حاضر شده‌اند از صحنه برای ابراز همبستگی با مردم فلسطین، صرف نظر از عواقب آن، استفاده کنند، دعوت کرده است چون اینها هنرمندانی هستند که درک می‌کنند که پلتفرم‌های ما اگر فقط در مواقع امن حاضر به استفاده از آنها باشیم، معنای چندانی ندارند.

تور مکلمور قرار است ۲۶ اکتبر (۴ آبان) در دوبلین آغاز شود. ۲ تن از اجرا کنندگان از موسیقیدان‌های ایرلندی هستند که قرار بود با شیرِن روی صحنه بروند. بسیاری از نوازندگان ایرلندی با استناد به تاریخ اشغال و ستم کشور خود، حمایت خود را از مردم فلسطین ابراز کرده‌اند.

آرون رو در بیانیه خود در توضیح جدایی خود از تور شیرِن نوشت: ما به عنوان مردم ایرلند، به خوبی از نسل‌کشی، قحطی اجباری و اشغال خشونت‌آمیز آگاهیم. من باید به خودم و اجدادم که در برابر استعمار مقاومت کردند و برای آزادی که امروز در ایرلند از آن لذت می‌برم، جنگیدند، وفادار باشم.

لیست سازمان‌هایی که قرار است درآمد این کنسرت‌ها به آنها اهدا شود هم اعلام شده که عبارتند از آنِرا، گلیا، آشپزخانه سوپ غزه، تعاون، التیام فلسطین، جنبش جوانان فلسطین، اتحاد کودکان خاورمیانه، صدای یهود برای صلح، مدیکال اید فور فلسطین، موسسه شناخته خاورمیانه.

در بیانیه مطبوعاتی آمده است که این سازمان‌ها «نماینده مجموعه‌ای از کارها در حمایت از مردم فلسطین هستند که مراقبت‌های پزشکی، کمک‌های بشردوستانه، آموزش، حمایت اجتماعی، سازماندهی و کار رسانه‌ای مرتبط با فلسطینیان را دربرمی‌گیرد.»

کنسرت‌های بعدی در پاریس (۲۹ اکتبر) و لندن (۳۰ اکتبر) برگزار می شود. کنسرت آمریکای شمالی نیز در راه است و تاریخ برگزاری آن به زودی اعلام خواهد شد.