حمایت از فلسطین باعث حذف رپر مشهور شد؛ اد شیرن تحت فشار بود!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، مکلمور رپر مشهور که شعار «فلسطین آزاد» را روی صحنه سر داده بود و با ایراد سخنرانی سیاسی در حمایت از مردم فلسطین در کنسرت ۴ سپتامبر، سرو صدا به پا کرده بود، از حضور در ادامه این تور در کنار اد شیرن بازماند.

سخنرانی وی در کنسرت ۴ سپتامبر (۱۳ شهریور) که در ورزشگاه مت‌لایف نیوجرسی برگزار شده بود، حسابی خبرساز شد و به همین دلیل وی از حضور در ادامه تور اد شیرن در آمریکا کنار گذاشته شد. وی که برنده جایزه گرمی است، در سخنرانی خود به تماشاگران حاضر در کنسرت گفته بود که می‌خواهد مردم غزه و کرانه باختری اشغالی بدانند فراموش نشده‌اند.

گروه تورینگ مسینا که برگزارکننده بخش آمریکایی تور شیرن است با انتشار بیانیه‌ای گفت: به عنوان برگزارکننده کنسرت تور حلقه شیرن در آمریکا باید بگوییم از طرف مکان‌های برگزاری تور آتی به ما اطلاع داده شده که اجازه برگزاری کنسرت با حضور مکلمور را نخواهند داد. این امر منجر به لغو تور و تحت تأثیر قرار گرفتن صدها هزار طرفدار خواهد شد. پس از گفتگو به این نتیجه رسیدیم که مکلمور در تاریخ‌های باقی‌مانده اجرا نخواهد داشت.

مکلمور قرار بود در ۸ اجرا از ۱۰ اجرای شیران در تور وی که از ۱۹ سپتامبر در فیلادلفیا از سر گرفته خواهد شد، اجرا داشته باشد. قرار بود این رپر در مکان‌هایی مانند استادیوم ژیلت در فاکسبورو، ماساچوست، استادیوم مرسدس بنز در آتلانتا، جورجیا، استادیوم لوکاس اویل در ایندیاناپولیس و مکان‌های دیگر اجرا کند.

اجرای مکلمور با تم سیاسی در کنسرت ۴ سپتامبر موجب شد تا طوماری تهیه شود که خواستار حذف این رپر از تاریخ‌های باقی‌مانده تور «حلقه» شدند. در این طومار آمده بود: این قرار بود یک کنسرت اد شیرن باشد؛ نه یک تجمع سیاسی، نه یک اعتراض و نه یک رویداد فعالانه. مسئله این نیست که آیا مکلمور حق دارد دیدگاه‌های سیاسی داشته باشد یا خیر. سوال این است که وقتی کنسرت افتتاحیه از یک کنسرت جهانی برای پیشبرد یک دستور کار سیاسی یک‌جانبه استفاده می‌کند، باید مرز کشیده شود!

مکلمور به جمعیت گفته بود: بخش بزرگی از دلیل من برای حضور در این تور این است که بتوانم در استادیوم‌هایی مانند این بایستم و 2 کلمه‌ای را که بسیار به قلبم نزدیک و عزیز هستند، بگویم: «فلسطین را آزاد کنید». من گفتم، «فلسطین را آزاد کنید!». می‌خواهم این کلمات بلند و واضح باشند، تا مردم در تمام طول مسیر از غزه تا کرانه باختری اشغالی بدانند که ما آنها را فراموش نکرده‌ایم.

این رپر سپس آهنگ خود «تالار هند» را خواند، در حالی که تصاویری از تخریب غزه روی صفحه نمایش‌های داخل ورزشگاه نشان داده می‌شد. این آهنگ درباره تظاهرکنندگان طرفدار فلسطین است که پس از قتل هند رجب، ساختمانی در دانشگاه کلمبیا را اشغال کردند.

مکلمور که مدت‌هاست از حامیان صریح حقوق فلسطینی‌ها و ساکنان غزه است، با اشاره به جنجال‌های احتمالی، افزود که «بیان نکردن حرف دلم برای حفظ آسایش خودم و آسایش تماشاگران ... یعنی دیگر لیاقت حضور روی صحنه را ندارم». وی همچنین اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) را یک «سازمان تروریستی» خواند.

سخنرانی مکلمور در شبکه‌های اجتماعی به سرعت پخش شد. موج دوم حمایت از وی هم پس از آن ایجاد شد که پینک، خواننده درخواست کنار گذاشتن این رپر از تور شیرن را بازنشر کرد. در واقع گروه «توقف یهودستیزی» در یک پست اینستاگرامی که توسط پینک، حمایت شد، این نوازنده را به «تبلیغات ضد اسرائیلی» متهم کرد.

مکلمور در دومین حضور خود در مت‌لایف در ۵ سپتامبر هم حمایت خود از فلسطین را تکرار کرده و خطاب به اعضای یهودی حاضر در سالن گفته بود: انتقاد از اسرائیل، انتقاد از آپارتاید و مخالفت با نسل‌کشی به هیچ وجه انتقاد از شما نیست. پیام من صلح و عشق است؛ برای اینکه با همه انسان‌ها با عزت، احترام و برابری رفتار شود.

این رپر دیروز (صبح دوشنبه) در یک پست طولانی در اینستاگرام تأیید کرد که شیرن و تیمش تصمیم گرفته‌اند او را از تور حذف کنند، اما عنوان کرد که او، شیرن و پینک قربانی نیستند. او نوشت: ما در سراسر جهان شغل، پول، فرصت، امنیت و مخاطب داریم. با هر پیامدی که هر یک از ما به خاطر آنچه می‌گوییم با آن مواجه شویم، می‌توانیم به خانه و نزد خانواده‌هایمان برگردیم. قربانیان، مردم فلسطین هستند.

وی با اشاره به بیش از ۲۰ هزار کودک کشته شده در غزه توسط ارتش رژیم صهیونیستی از زمان حملات تروریستی حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، افزود: مردان، زنان و کودکانی که کشته، گرسنه، آواره و مجبور به زندگی در خشونتی غیرقابل تصور شده‌اند قربانی هستند.

مکلمور در توضیح گفت این تصمیم پس از یک هفته «گفتگوهای دشوار» با شیرن که دوست ۱۳ ساله‌اش است و او را برادر می‌داند، گرفته شده است. وی عنوان کرد: البته چندین بار تلفنی به اد گفتم، دوستی ما نمی‌تواند مسئولیت من را برای گفتن حقیقت در مورد آنچه اتفاق افتاده است، تغییر دهد، اما شیرن تحت فشار بود.