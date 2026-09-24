خاویر باردم برای نظرات ضدفلسطینی پینک خواستار برکناری او از یونیسف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بیش از ۱۵۰ هزار نفر پس از مخالفت پینک در برابر حمایت مکلمور از فلسطین، خواستار برکناری او از سمت سفیر یونیسف شدند. این کمپین با پست‌هایی که خاویر باردم به اشتراک گذاشت، حمایت شد.

خاویر باردم، بازیگر اسپانیایی، از دنبال‌کنندگان اینستاگرام خود خواست تا طوماری را که در Change.org برای برکناری خواننده آمریکایی پینک از سمت سفیر یونیسف منتشر شده، امضا کنند. این ابتکار تاکنون توسط بیش از ۱۵۰ هزار نفر حمایت شده است.

به این ترتیب خاویر باردم با حمایت از کمپین جمع‌آوری امضا برای برکناری این خواننده آمریکایی از سمت رسمی وی به عنوان سفیر حسن نیت یونیسف، طرفداران خود در شبکه‌های اجتماعی را بسیج کرد. این بازیگر اسپانیایی با این اقدام، حمایت صریح خود را از ابتکاری که تاکنون حدود ۱۵۰ هزار امضا برای برکناری این هنرمند از همکاری با این سازمان بین‌المللی جمع‌آوری کرده است، نشان داد.

این طومار پس از آن منتشر شده که این خواننده آمریکایی به شعار «فلسطین آزاد» که مکلمور رپر در تور اد شیرِن سر داد، مخالفت کرد. این رپر و نوازنده در مقابل جمعیت زیاد تماشاگران که به تماشای کنسرت اد شیرن آمده بودند، با دفاع احساسی از مردم فلسطین و محکوم کردن شدیدترین بحران انسانی در نوار غزه، تماشاگران را غافلگیر کرد.

در پاسخ به اجرای وی، پینک این اقدام را فرصت‌طلبی خواند و پستی را به اشتراک گذاشت که این نوازنده را به تبلیغات ضدیهودی متهم می‌کرد و خواستار این شده بود که اد شیرن، هزینه بلیت تماشاگران را به آنها بازگرداند.

واکنش پینک با اعتراض شدید هزاران کاربر مواجه شد و نارضایتی به سرعت در رسانه‌های اجتماعی گسترش یافت و اکنون به لطف موضع عمومی خاویر باردم، شتاب تازه‌ای ‌گرفته است.

به گفته مبتکران این کمپین، اظهارات این خواننده، تعهدات بی‌طرف ماندن، ترویج آشتی و محافظت از کودکان را که از یک سازمان بین‌المللی در مقیاس یونیسف انتظار می‌رود، نقض می‌کند.

حمایتی که خاویر باردم از این ابتکار عمل کرده است، یونیسف را به عنوان یک نهاد در موقعیت دشواری قرار می‌دهد و بحث جدی درباره مرزهای اخلاقی و مسئولیت اجتماعی ستاره‌هایی را که به عنوان سفیر خدمت می‌کنند، گسترش می‌دهد.

اگرچه یونیسف هنوز موضع روشنی در مورد آینده وضعیت خواننده آمریکایی ابراز نکرده‌است، اما فشار قدرتمند رسانه‌ها نشان دهنده این است که این امر به نقطه عطفی در رویکردهای نمایندگی در درون این سازمان تبدیل شود.

اد شیرن پس از سخنرانی مکلمور روی صحنه کنسرت مجبور شد وی را از بقیه برنامه تور خود حذف کند و در کنسرت بعدی به عذرخواهی پرداخت. پس از آن که گروه تورینگ مسینا، برگزارکننده بخش آمریکایی تور «لوپ» مانع حضور مکلمور در بقیه تور شد، شیرن در کنسرت بعدی در فیلادلفیا گفت: آنچه در غزه اتفاق می‌افتد فاجعه‌بار و غیرقابل توجیه است.