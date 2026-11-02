به گزارش خبرنگار مهر، کبدی ایران در ۲ دهه گذشته همواره یکی از رشته‌های مدال‌آور ورزش کشور در بازی‌های آسیایی بوده اما این موفقیت‌ها در حالی به دست آمده که این رشته همچنان با مشکلات جدی در حوزه باشگاهی، اقتصادی و زیرساختی روبه‌رو است. عباس اورسجی که در اردیبهشت ۱۴۰۵ برای سومین دوره متوالی به ریاست فدراسیون کبدی ایران رسید حالا باید درباره دستاورد سال‌های مدیریتش و فاصله میان جایگاه بین‌المللی خود و وضعیت داخلی این رشته پاسخگو باشد.

اورسجی هشتم اسفند ۱۴۰۱ به ریاست کنفدراسیون کبدی آسیا رسید و در حال حاضر نایب‌رئیس فدراسیون جهانی این رشته نیز هست. برخورداری از این جایگاه‌ها در کنار سال‌ها حضور در رأس فدراسیون ایران این انتظار را ایجاد می‌کند که کبدی کشور از نظر ساختاری و اقتصادی نیز پیشرفت قابل‌توجهی داشته باشد اما وضعیت فعلی این رشته همچنان با چنین انتظاری فاصله دارد.

لیگ کبدی همچنان در انتظار حرفه‌ای شدن

یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره عملکرد فدراسیون وضعیت لیگ کبدی ایران است. رشته‌ای که در سطح ملی برای کسب مدال‌های آسیایی و جهانی رقابت می‌کند هنوز نتوانسته به یک لیگ حرفه‌ای، منظم و برخوردار از پشتوانه مالی پایدار برسد. مشکلات مالی تیم‌ها، نبود اسپانسرهای قدرتمند و اتکای باشگاه‌ها به حمایت‌های مقطعی از موانعی است که اجازه نداده رقابت‌های باشگاهی به بستری مطمئن برای رشد این رشته تبدیل شود.

در چنین شرایطی این سؤال مطرح است که چرا مدیریت چندساله اورسجی و حضور او در بالاترین سطوح مدیریتی کبدی آسیا و جهان نتوانسته زمینه جذب سرمایه‌گذار، حمایت مالی پایدار و شکل‌گیری یک ساختار حرفه‌ای در داخل کشور را فراهم کند؟ توسعه کبدی تنها با کسب مدال در مسابقات بین‌المللی محقق نمی‌شود و به باشگاه‌های قدرتمند، مسابقات منظم، آکادمی‌های استعدادیابی و زیرساخت‌های مناسب نیاز دارد.

وعده‌ای که در ناگویا محقق نشد

آخرین رویداد مهم بین‌المللی کبدی ایران بازی‌های آسیایی ناگویا بود؛ رقابت‌هایی که با وعده کسب مدال طلا از سوی مسئولان فدراسیون همراه شد اما در نهایت هر دو تیم زنان و مردان ایران با شکست برابر هند در دیدار پایانی به مدال نقره رسیدند. اورسجی پیش از این مسابقات تأکید کرده بود که تیم‌های ایران برای کسب مدال نقره راهی ناگویا نمی‌شوند و هدف قهرمانی است. وعده‌ای که البته هرگز محقق نشد.

اکنون تیم‌های ملی خود را برای بازی‌های داخل سالن آسیا در ریاض آماده می‌کنند. رقابت‌هایی که طبق برنامه جدید در فروردین ۱۴۰۶ برگزار خواهد شد. مسابقات قهرمانی آسیا در کره جنوبی نیز از دیگر رویدادهای پیش روی کبدی ایران است که هنوز زمان دقیق برگزاری آن مشخص نشده است.

ریاست آسیایی بدون دستاورد ملموس

اورسجی در سال‌های حضورش در رأس فدراسیون کبدی ایران هنوز نتوانسته گام بزرگی در مسیر توسعه و حرفه‌ای شدن این رشته بردارد. کبدی ایران همچنان بیش از آنکه از یک ساختار منظم و پویا برخوردار باشد به حضور مقطعی تیم‌های ملی در رویدادهای مهمی مانند بازی‌های آسیایی و کسب مدال در این رقابت‌ها متکی است. مسابقاتی که هر چهار سال یک‌بار برگزار می‌شوند.

در این میان وضعیت نامناسب اردوهای تیم ملی، مشکلات مالی، نبود یک لیگ حرفه‌ای و قدرتمند، کمبود اسپانسر و ضعف زیرساخت‌های باشگاهی از جمله مسائلی است که همچنان گریبان این رشته را گرفته و برای حل آنها اقدام مؤثر و ماندگاری به چشم نمی‌خورد.

این شرایط در حالی ادامه دارد که اورسجی علاوه بر ریاست فدراسیون ایران ریاست کنفدراسیون کبدی آسیا و نایب‌رئیسی فدراسیون جهانی را نیز بر عهده دارد؛ جایگاه‌هایی که می‌توانستند فرصتی برای جذب سرمایه، توسعه روابط بین‌المللی و ارتقای امکانات کبدی ایران باشند ولی در بخش بین‌المللی نیز دستاورد اجرایی شاخصی از این مسئولیت‌ها دیده نمی‌شود.

حتی وعده استقرار مقر کنفدراسیون کبدی آسیا در ایران نیز با وجود نزدیک شدن به پایان دوره ریاست او هنوز محقق نشده و این نهاد همچنان صاحب ساختمان و مقر مستقلی در کشور نیست. به این ترتیب این پرسش مطرح است که ریاست چندساله اورسجی در سطح آسیا چه آورده ملموسی برای کبدی ایران داشته و چرا حتی یکی از وعده‌های مهم زیرساختی این مسئولیت نیز به سرانجام نرسیده است؟