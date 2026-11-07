به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه مسابقات استانی میدان یار، صبح شنبه در میدان تمرین سپاه قائم آل محمد (عج) سمنان با هدف ارتقای آمادگی بسیجیان و جانفدایان و با حضور بسیجیان از هشت شهرستان استان برگزار شد.

رویداد استانی میدان یار بعد از برگزاری رقابت های محله محور و شهرستانی، با حضور 24 تیم منتخب در بخش های آمادگی رزمی و دفاعی، امداد و نجات، فعالیت های فرهنگی، جهاد خدمت و امیدآفرینی و ... و با هدف معرفی سه تیم برتر میدان یار استان سمنان برای شرکت در مسابقات کشوری برگزار شد.

حجت الاسلام سیروس حکمتی نیا مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه استان سمنان در مراسم افتتاحیه این مراسم با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به مثابه تبیین راهبردهای نظامی و دفاعی ایران اسلامی اعلام کرد: راهبرد «ایران قوی» می بایست اولویت باشد.

حکمتی نیا با بیان اینکه این راهبرد در مقابل نظام سلطه و استکبارگران تعریف شده است، ابراز کرد: تقویت پایه‌های اقتدار کشور برای رسیدن به این راهبرد، حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه تحقق ایران قوی نیازمند توجه ظرفیت هایی از جمله بسیجیان ایران اسلامی است، افزود: بهره گیری از همه توان علمی، دفاعی و مادی و ... می بایست اولویت باشد.

مسئول دفتر نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در سپاه استان سمنان با بیان اینکه برای حفظ هویت اسلامی، انسجام ملی و ایستادگی در برابر فشارهای دشمن ظرفیت های بسیاری در کشورمان وجود دارد بیان کرد: تفکر بسیجی یکی از همین ظرفیت ها است.

حکمتی با بیان اینکه نظام سلطه جنگ ترکیبی را علیه ایران اسلامی و ملت ما به کار بسته است، ابراز کرد: راهبرد قوی سازی ایران در تمام جنبه ها راهکار مقابله با دشمن است.

وی با بیان اینکه دشمن از تمام ظرفیت های بین المللی و منطقه ای در این جنگ ترکیبی استفاده کرده است، گفت: در کنار مقوله آمادگی دفاعی و رزمی و توان علمی و نظامی می بایست از روحیه مقاومت، ایمان و بصیرت و امید افزایی بهره بگیریم.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان سمنان با بیان اینکه میدان یار جلوه ای از انسجام و وحدت و بهره گیری از ظرفیت های مردمی بسیجیان است، گفت: ما در داخل توان وسیعی از ایمان و باروهای دینی در کنا همبستگی و تقویت روحیه ملی داریم که برای مقابله با توطئه دشمنان موثر است.

حکمتی با بیان اینکه روحیه بسیجی حاکم بر ایران اسلامی از عوامل اقتدار جمهوری اسلامی ایران است، گفت: در کنار ارتقای مهارت ها و تخصص ها می بایست تربیت معنوی و روحیه بسیجی در کشورمان سرلوحه امور باشد.