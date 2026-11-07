به گزارش خبرنگار مهر، سردار منصور شوقانی صبح شنبه در مراسم افتتاحیه رقابت های استانی میدان یار در سپاه قائم آل محمد (عج) سمنان با اشاره به حضور تیم های منتخب میدان یار از هشت شهرستان استان بیان کرد: رقابت های میدان یار به عنوان یکی از ویژه برنامه های اجتماع اقتدار مردم استان سمنان از ماه ها قبل در سطوح محله محوری و سپس شهرستانی برگزار و حالا 24 تیم منتخب از خواهران و برادران بسیجی در رقابت استانی حضور دارند.

وی با بیان اینکه مسابقات «میدان‌یار» با حضور بسیجیان و گروه‌های منتخب شهرستان‌های استان امروز در مرحله استانی پیگیری می شود افزود: این رویداد با هدف ارتقای آمادگی و توان داخلی برای مواجهه و مقابله با جنگ ترکیبی دشمن طراحی و اجرا شده است.

فرمانده سپاه استان سمنان با اشاره به محورهای این رویداد بیان کرد: میدان یار با توجه به گستردگی عرصه‌های تقابل دشمن در محورهایی مانند آمادگی رزمی و دفاعی، شناخت اسلحه و همچنین امداد و نجات برگزار می شود.

شوقانی با بیان اینکه فضای مجازی و رسانه نیز با توجه به ترکیبی بودن جنگ دشمن و استفاده استکبار جهانی از تمام ظرفیت ها برای مقابله با ملت ایران اسلامی در زمره محورهای دیگر میدان یار است گفت: جهاد خدمت و امیدآفرینی و همچنین فعالیت‌های فرهنگی و جهاد تبیین از دیگر بخش ها و محورهای این رویداد است که تیم ها در قالب آنها با هم رقابت می کنند.

وی با اشاره به اهمیت روایت درست و جهاد روایتگری و تبیین افزود: در این دوره از رقابت ها همچنین یک محور به صورت اختصاصی به مدیریت روایت صحیح نیز اختصاص داده شده است.

فرمانده سپاه استان سمنان از اعزام تیم های برتر به رقابت های ملی میدان یار هم خبر داد و گفت: در بخش دفاعی و امنیتی، آموزش‌های نظامی و ارتقای آمادگی بسیجیان و در محور جنگ ترکیبی، تقویت توانمندی و حضور مؤثر نیروهای انقلابی در فضای مجازی و تبیین و روایت صحیح اقدامات و دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مد نظر قرار دارد و حضار در این زمینه ها توانمندی های خود را با هم به رقابت می گذارند.

شوقانی افزود: میدان یار همچنین اهدافی را هم دنبال می کند که در کنار مقوله ارتقای آمادگی رزمی و دفاعی و همچنین معنوی و فرهنگی، اعتلای اسلام و سربازی در رکاب حضرت حجت(عج) در زمره این اهداف است.