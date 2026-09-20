سردار منصور شوقانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن قدردانی از حضور بیش از ۲۰۰ شب مردم استان سمنان در اجتماعات شب‌های اقتدار، اظهار داشت: برنامه‌های متنوعی در این اجتماعات برگزار می‌شود که ویژه‌برنامه «میدان یار» یکی از این رویدادها است و با استقبال خوب جوانان نیز همراه شده است.

وی از برگزاری دور جدید مسابقه «میدان یار» ویژه ایام هفته دفاع مقدس در سراسر استان سمنان خبر داد و افزود: این رویداد با رویکرد محوری جوانان و نوجوانان برگزار می‌شود و آموزش‌های نظامی یکی از محورهای آن است.

آموزش‌های امدادی در «میدان یار»

فرمانده سپاه استان سمنان با بیان اینکه آموزش‌های مرتبط با خودامدادی و دیگرامدادی با همراهی بسیج و جمعیت هلال احمر از دیگر محورهای این برنامه است، گفت: مسابقات اطلاعات عمومی و بصیرتی، برنامه‌های تبیینی، فرهنگی، عقیدتی و تربیتی نیز در قالب «میدان یار» برگزار می‌شود.

شوقانی با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم علاقه‌مند، به‌ویژه جوانان و نوجوانان در این رویداد، بیان کرد: این برنامه‌ها هر شب و به‌خصوص در ایام هفته دفاع مقدس در اجتماعات شبانه مردم استان سمنان برگزار می‌شود.

برگزاری اجلاسیه «فاتحان مهر و ایثار»

وی همچنین از برگزاری اجلاسیه «فاتحان مهر و ایثار» ویژه بسیج زنان به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های هفته دفاع مقدس در استان سمنان خبر داد و گفت: این اجلاسیه با محوریت شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای رمضان برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه استان سمنان افزود: تبیین نقش زنان از دوران پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تا امروز، محور اصلی این رویداد است.