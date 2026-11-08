به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، احمد بن حمد الخلیلی، مفتی عمان روز یکشنبه از مسلمانان سراسر جهان خواست در پی وقوع سیلاب‌های گسترده در نوار غزه، به ساکنان این منطقه کمک‌رسانی کنند.

الخلیلی در بیانیه‌ای که در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرد، گفت: خبر آنچه بر برادرانمان در غزه سربلند در پی بارش شدید باران و هجوم سیلاب‌های ویرانگر به محل سکونتشان گذشته، به ما رسیده است.

وی افزود: با آنان ابراز همدردی می‌کنیم و از خداوند متعال می‌خواهیم بحرانشان را برطرف کند، رنج و اندوهشان را بزداید و سختی‌هایشان را از میان ببرد.

مفتی عمان تصریح کرد: از همه مسلمانان می‌خواهیم با کمک‌های مالی خود با آنان همدردی کنند، برای امدادرسانی به آنان بشتابند و از خیر و نعمتی که خداوند به آنان عطا کرده است، سهمی نیز برای برادرانشان در نظر بگیرند.

گفتنی است که دفتر اطلاع‌رسانی دولتی در نوار غزه با صدور بیانیه‌ای از پیامدهای فاجعه‌بار بارش باران و وزش باد شدید در این باریکه خبر داد.

بر اساس این بیانیه، طی ۱۲ ساعت نخست از آغاز فعالیت این سامانه بارشی، ۷۰ هزار چادر آوارگان زیر آب رفته است.

دفتر اطلاع‌رسانی دولتی غزه همچنین اعلام کرد بیش از ۱۵۰۰ درخواست کمک از سوی خانواده‌هایی دریافت شده که آب به داخل چادرها و مراکز اسکان آن‌ها نفوذ کرده است.

در این بیانیه آمده است که شماری از اردوگاه‌ها به‌طور کامل در آب فرو رفته‌اند و خانواده‌ها زیرانداز، پتو و وسایل اولیه خود را از دست داده‌اند.

بر اساس این گزارش، صدها ساختمان ترک‌خورده و آسیب‌دیده نیز در آستانه فروریختن قرار دارند و روند تخلیه خانواده‌ها از این منازل آغاز شده است.