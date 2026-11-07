به گزارش خبرگزاری مهر، رضا پردل اظهار کرد: در این ماه یک میلیون و ۳۲۳ هزار و ۲۸۹ تن کالا از مبدأ و به مقصد استان قزوین جابه‌جا شد و برای این میزان حمل‌ونقل، ۹۲ هزار و ۴۷۱ فقره بارنامه صادر شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی ناوگان حمل بار افزود: در مهرماه ۸۱ کارت هوشمند جدید برای خودروهای باری و ۳۶ کارت هوشمند برای رانندگان این بخش صادر شد. همچنین چهار هزار و ۲۵۷ خودروی باری مورد بازرسی قرار گرفتند و پنج هزار و ۸۲۹ برگه معاینه فنی برای ناوگان باری استان صادر شد.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین با اشاره به آمار جابه‌جایی مسافران نیز گفت: در این مدت ۱۸۱ هزار و ۹۱۳ مسافر به مقاصد درون و برون‌استانی منتقل شدند.

پردل ادامه داد: در بخش حمل‌ونقل مسافر نیز چهار کارت هوشمند جدید برای ناوگان و هفت کارت برای رانندگان صادر شد و ۲۶۵ خودروی مسافری مورد بازرسی قرار گرفتند.

وی در تشریح اقدامات نظارتی در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای بیان کرد: طی مهرماه ۴۸۵ دستگاه خودرو با هدف کنترل اضافه‌تناژ بازرسی شدند. همچنین ۹۰ گشت نظارتی برای کنترل حمل مواد خطرناک و ۱۸۰ گشت جاده‌ای برای نظارت بر اضافه‌تناژ و جلوگیری از حمل بار بدون بارنامه به اجرا درآمد.