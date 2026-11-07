به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فرهودی، رئیس پژوهشکده سالمندی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دبیر سومین کنگره بین‌المللی سالمندی فعال، صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح اهداف و برنامه‌های این رویداد اظهار کرد: سالمندی یکی از مهم‌ترین مسائل جمعیتی، اجتماعی و بهداشتی در سطح جهان است و با توجه به سرعت بالای تغییرات جمعیتی در ایران، شناخت ابعاد مختلف این پدیده و برنامه‌ریزی برای مواجهه با پیامدهای آن ضرورت دارد.

وی با بیان اینکه پژوهشکده سالمندی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از سال ۱۳۹۵ با هدف شناخت چالش‌ها، بررسی مشکلات سالمندان و توسعه مطالعات تخصصی این حوزه راه‌اندازی و تجهیز شده است، افزود: رویکرد اصلی در سومین کنگره بین‌المللی سالمندی فعال، نگاه به سالمندی به‌عنوان یک فرصت در کنار چالش‌هاست تا بتوان از تجربه‌ها، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های نسل سالمند برای افزایش مشارکت اجتماعی آنان استفاده کرد.

دبیر کنگره با اشاره به محورهای علمی این رویداد گفت: ۱۰ پنل تخصصی با حضور استادان، پژوهشگران و متخصصان حوزه سالمندی برگزار می‌شود که دیدگاه‌های نوین در سالمندی فعال، فعالیت فیزیکی و ورزش، طول عمر و بیماری‌ها، فناوری‌های نوین، توانبخشی، خدمات اجتماعی، توسعه پایدار، سیاست‌گذاری سالمندی، شهر دوستدار سالمند و مراقبت‌های ادغام‌یافته را شامل می‌شود.

فرهودی با اشاره به برنامه‌های جانبی کنگره خاطرنشان کرد: میزگرد تخصصی بررسی شکاف بین‌نسلی با مشارکت بنیاد فرزانگان، شهرداری و صاحب‌نظران این حوزه برگزار می‌شود. همچنین کارگاه شادمانی و رضایت‌مندی با حضور حدود ۲۰ نفر از مدیران ارشد و کارگاه تخصصی ورزش و سالمندی از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

وی اضافه کرد: نشست‌های تخصصی و کارگاه‌های مرتبط با داروسازی و تجهیزات سالمندی نیز در جریان کنگره برگزار می‌شود و تلاش شده است موضوعات علمی و پژوهشی با نیازهای واقعی جامعه سالمندان ارتباط بیشتری پیدا کند.

رئیس پژوهشکده سالمندی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد کنگره‌های سالمندی از مباحث صرفاً نظری به موضوعات کاربردی بیان کرد: هدف این است که نتایج مباحث و نشست‌های تخصصی در قالب بیانیه‌ها و برنامه‌های اجرایی تدوین و برای پیگیری در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

وی تأکید کرد: موضوع سالمندی صرفاً به درمان و خدمات پزشکی محدود نیست و مسائلی مانند بیمه، کلینیک‌های تخصصی، حقوق شهروندی، رفاه اجتماعی، تربیت نیروی انسانی و مناسب‌سازی محیط‌های شهری را نیز شامل می‌شود.

ارسال ۱۲۶۸ اثر علمی به دبیرخانه کنگره

فرهودی با تشریح آمار آثار رسیده به دبیرخانه سومین کنگره بین‌المللی سالمندی فعال گفت: در مجموع یک‌هزار و ۲۶۸ اثر به این رویداد ارسال شده که ۹۰۴ خلاصه مقاله مورد داوری قرار گرفته است.

وی افزود: از میان مقالات داوری‌شده، ۵۴۷ مقاله برای ارائه در قالب سخنرانی پذیرفته شده‌اند و در نهایت پنج مقاله به‌عنوان آثار برتر معرفی و ارائه خواهند شد.

دبیر کنگره درباره سایر بخش‌های علمی نیز اظهار کرد: در بخش طرح‌های پژوهشی ۹۵ اثر دریافت شده که ۲۶ طرح پذیرفته شده و هشت مورد برای ارائه حضوری انتخاب شده‌اند.

به گفته فرهودی، در بخش ایده‌های فناورانه و نوآورانه نیز ۲۱۷ اثر به دبیرخانه رسیده که ۲۴ ایده پذیرش شده و پنج مورد برای ارائه انتخاب شده‌اند. همچنین از مجموع ۵۲ تجربه موفق ارسالی، هفت تجربه پذیرفته شده و پنج مورد به مرحله ارائه نهایی راه یافته‌اند.

پژوهش‌های سالمندی باید به بهبود کیفیت زندگی منجر شود

سروین سنائی، دبیر پژوهشی سومین کنگره بین‌المللی سالمندی فعال، با تأکید بر ضرورت کاربردی شدن پژوهش‌های این حوزه اظهار کرد: در سال‌های اخیر توجه به طرح‌های پژوهشی اثرگذار و متناسب با نیازهای جامعه افزایش یافته و هدف این است که نتایج تحقیقات صرفاً به انتشار مقالات علمی محدود نشود.

وی با اشاره به اهمیت مقالات دانشگاهی در ارتقای جایگاه علمی دانشگاه‌ها افزود: در کنار فعالیت‌های آکادمیک، باید زمینه استفاده از نتایج پژوهش‌ها در برنامه‌ریزی‌های اجرایی و بهبود شرایط زندگی سالمندان فراهم شود.

سنائی با اشاره به سابقه حدود ۱۵ ساله آموزش و پژوهش تخصصی سالمندی در کشور بیان کرد: فلوشیپ سلامت سالمندی از سال ۱۳۹۰ و رشته سالمندشناسی از سال ۱۳۹۴ آغاز شده و برنامه‌ریزی برای توسعه طب سالمندی نیز ادامه دارد.

وی با بیان اینکه توسعه این حوزه با برخی محدودیت‌ها و تعارض‌های منافع بین‌رشته‌ای مواجه است، افزود: با توجه به نوپا بودن آموزش و خدمات تخصصی سالمندی در کشور، ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز به زمان نیاز دارد و باید برای توسعه این رشته و خدمات مرتبط با آن برنامه‌ریزی شود.

دبیر پژوهشی کنگره، مطالعه کوهورت سالمندان تبریز را یکی از طرح‌های مهم پژوهشی این حوزه عنوان کرد و گفت: در این مطالعه، اطلاعات بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ سالمند از ۲۰ نقطه شهری تبریز جمع‌آوری شده و از بیش از ۵۰۰ نفر نیز نمونه خون گرفته شده است.

وی ادامه داد: در این طرح، وضعیت آزمایشگاهی، سلامت عضلانی و اسکلتی، بیماری‌های مزمن شایع، وضعیت تغذیه و سلامت روان سالمندان بررسی شده است تا اطلاعات حاصل از آن در مطالعات و برنامه‌ریزی‌های آینده مورد استفاده قرار گیرد.

ابعاد تخصصی سلامت و مراقبت از سالمندان بررسی می‌شود

حسین مطلبی، استاد سلامت سالمندی و دبیر آموزشی کنگره، از مسئولان علمی این رویداد است که محورهای آموزشی و تخصصی مرتبط با سلامت سالمندان در چارچوب برنامه‌های کنگره دنبال می‌شود.

در برنامه علمی این دوره، موضوعاتی از جمله طول عمر و بیماری‌ها، توانبخشی، فعالیت بدنی، مراقبت‌های ادغام‌یافته و خدمات سلامت سالمندان مورد توجه قرار گرفته است. بررسی این محورها با هدف تبادل یافته‌های علمی و شناسایی نیازهای تخصصی در زمینه مراقبت و درمان سالمندان انجام می‌شود.

آذربایجان‌شرقی ششمین استان سالمند کشور است

اکبر عزیزی، دبیر اجرایی سومین کنگره بین‌المللی سالمندی فعال، با اشاره به وضعیت سالمندی در کشور و استان آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: بر اساس آمارهای ارائه‌شده، سالمندان حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و آذربایجان‌شرقی پس از استان‌های گیلان، مازندران، تهران، اصفهان و البرز، ششمین استان سالمند کشور محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه سهم سالمندان در آذربایجان‌شرقی حدود ۱۳ درصد است، نسبت به ضرورت آمادگی زیرساخت‌های شهری و خدمات عمومی برای پاسخگویی به نیازهای این جمعیت تأکید کرد.

عزیزی با اشاره به پیش‌بینی‌های جمعیتی تا سال ۲۰۵۰ میلادی گفت: برآوردها نشان می‌دهد در آن زمان حدود یک‌سوم جمعیت ایران را سالمندان تشکیل خواهند داد؛ بنابراین برنامه‌ریزی برای تأمین نیازهای درمانی، رفاهی، اجتماعی و حرکتی این گروه باید از هم‌اکنون مورد توجه قرار گیرد.

دبیر اجرایی کنگره، مناسب‌سازی فضاهای شهری و اماکن عمومی را از ضرورت‌های مهم در حوزه سالمندی دانست و اظهار کرد: بسیاری از محیط‌های شهری هنوز شرایط لازم برای تردد و حضور مستقل سالمندان را ندارند و این مسئله در استفاده از حمل‌ونقل عمومی، پل‌های عابر پیاده، پیاده‌روها و اماکن عمومی مشهود است.

وی با اشاره به وضعیت مساجد و اماکن مذهبی افزود: با وجود علاقه سالمندان به حضور در مساجد، وجود پله‌های متعدد و نبود امکانات مناسب‌سازی در بسیاری از این اماکن، دسترسی آنان را دشوار کرده است.

عزیزی با اشاره به مشکلات حرکتی سالمندان زن بیان کرد: مشکلات عضلانی و اسکلتی در زنان سالمند بیشتر از مردان است، اما در برخی اماکن عمومی و مساجد، فضاهای اختصاص‌یافته به بانوان در طبقات زیرزمین یا طبقات بالایی قرار دارد که دسترسی به آن‌ها به دلیل وجود پله‌های متعدد برای این گروه دشوارتر است.

وی توسعه شهر دوستدار سالمند را نیازمند همکاری شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی دانست و بر ضرورت فراهم کردن امکانات مناسب برای فعالیت بدنی، حضور اجتماعی و دسترسی آسان سالمندان به خدمات شهری تأکید کرد.

حضور نمایندگان سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت در کنگره

عزیزی با تشریح برنامه‌های اجرایی سومین کنگره بین‌المللی سالمندی فعال اظهار کرد: این رویداد از ۱۹ تا ۲۱ آبان‌ماه در دانشگاه تبریز برگزار می‌شود و آیین افتتاحیه آن روز سه‌شنبه از ساعت ۹ تا ۱۲ در تالار وحدت این دانشگاه خواهد بود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، نشست‌ها و پنل‌های تخصصی در سالن‌های دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تالار شایانمهر و تالار رازی برگزار می‌شود و کارگاه‌های تخصصی، نشست‌های مرتبط با داروسازی و تجهیزات سالمندی و ارائه دستاوردهای پژوهشی و فناورانه نیز در برنامه قرار دارد.

این کنگره میزبان نمایندگان سازمان جهانی بهداشت و سازمان ملل متحد و استادان و پژوهشگرانی از کشورهای ترکیه، تاجیکستان، عراق و دیگر کشورها به‌صورت حضوری و مجازی خواهد بود.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ورزش و جوانان، صندوق‌های بازنشستگی کشوری، شهرداری‌ها، بنیاد شهید و دانشگاه‌های مختلف کشور نیز از جمله مجموعه‌های مشارکت‌کننده در برگزاری این رویداد هستند.

سومین کنگره بین‌المللی سالمندی فعال از ۱۹ تا ۲۱ آبان‌ماه در تبریز برگزار می‌شود و هدف آن ایجاد پیوند میان یافته‌های علمی و نیازهای اجرایی در حوزه سالمندی و ارائه راهکارهایی برای ارتقای سلامت، رفاه و مشارکت اجتماعی سالمندان است.