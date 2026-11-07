به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر روز شنبه با بیان اینکه برای آگاهی مردم از شرایط جوی و انجام اقدامات پیشگیرانه هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده است گفت: ماندگاری این توده هوا تا روز جمعه این هفته ادامه خواهد داشت بنابراین مردم در استفاده از حامل‌های انرژی مدیریت مصرف را رعایت کنند.

وی اظهار کرد: با کاهش محسوس دما طی این بازه زمانی احتمال بارش نخستین برف پاییزی در ارتفاعات و مناطق سردسیر استان دور از انتظار نیست بنابراین مردم و دستگاه‌های امدادی و خدماتی پیش بینی‌های لازم را برای مواجهه با این شرایط جوی را انجام دهند.

رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی در استان گفت: فعالیت این سامانه بارشی تا اواخر روز دوشنبه ادامه خواهد داشت و شدت فعالیت آن در نیمه شرقی و منطقه ارسباران خواهد بود.