به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، نمایشگاه مشترک هنر ایران و کره جنوبی به مناسبت هفته فرهنگی کره و به میزبانی کیم جون پیو، سفیر کره جنوبی در ایران، در محل اقامت وی برگزار شد.

در این نمایشگاه، مجموعه‌ای از آثار و جلوه‌های هنر دو کشور در حوزه‌های نقاشی، خوشنویسی، صنایع‌دستی، هنرهای سنتی و پوشاک بومی به نمایش درآمد تا ضمن معرفی ظرفیت‌های هنری ایران و کره جنوبی، زمینه شناخت بیشتر اشتراکات فرهنگی و هنری دو ملت فراهم شود.

در این رویداد، هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی استان یزد نیز با ارائه آثار و محصولات سنتی این استان حضور داشتند و بخشی از هنر، هویت و فرهنگ بومی یزد را به بازدیدکنندگان معرفی کردند.

سیدمحمد رستگار، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد، در حاشیه این نمایشگاه و در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن قدردانی از سفیر کره جنوبی و برگزارکنندگان این رویداد اظهار کرد: حضور در این نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای معرفی فرهنگ، هنر و داشته‌های تاریخی ایران، به‌ویژه ظرفیت‌های استان یزد است.

وی با اشاره به سفر اخیر سفیر کره جنوبی و هیئت همراه به استان یزد افزود: در جریان این سفر سه‌روزه و بازدید از نمایشگاه گردشگری یزد، بافت تاریخی، معماری و جاذبه‌های کویری استان، زمینه علاقه‌مندی دو طرف برای توسعه ارتباطات فرهنگی و گردشگری فراهم شد.

رستگار ادامه داد: امروز تلاش می‌کنیم حتی در شرایط جنگی، از مسیر فرهنگ، هنر و گردشگری، ظرفیت‌ها و ارزش‌های فرهنگی مردم ایران را به جهانیان و به‌ویژه مردم کره جنوبی معرفی کنیم. در همین راستا، هنرمندان صنایع‌دستی استان نیز در این نمایشگاه حضور دارند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری رویدادهای مشترک فرهنگی تصریح کرد: امیدواریم با همکاری سفیر کره جنوبی، شاهد برگزاری رویدادهای فرهنگی کره در ایران و استان یزد و در مقابل، معرفی آداب، رسوم و سنت‌های اصیل ایرانی و یزدی در کره جنوبی باشیم.

وی خاطرنشان کرد: تشابهات فرهنگی و سنتی دو کشور می‌تواند زمینه‌ساز گسترش مراودات باشد و امیدواریم این نمایشگاه فتح بابی برای توسعه روابط فرهنگی، گردشگری و هنری میان ایران و کره جنوبی و به‌ویژه استان یزد باشد.

برگزاری این نمایشگاه را می‌توان فرصتی برای معرفی متقابل هنرهای سنتی و ظرفیت‌های فرهنگی دو کشور و ایجاد زمینه همکاری بیشتر میان هنرمندان و فعالان حوزه فرهنگ و گردشگری ایران و کره جنوبی دانست.

کیم جون پیو، سفیر کره جنوبی در ایران، با اشاره به علاقه‌مندی خود به ایران، فرهنگ غنی، تاریخ و جاذبه‌های گردشگری این کشور، بر ضرورت تقویت روابط فرهنگی و گسترش تعاملات میان دو ملت تأکید دارد.