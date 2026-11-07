به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد، ناصر کامیارفرد اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، علاوه بر لایروبی ۲۰ کیلومتر از رودخانه‌های استان، حدود ۲.۵ هکتار از بستر و حریم رودخانه‌ها آزادسازی و یک کیلومتر نیز ساماندهی شده است.

وی افزود: در حال حاضر عملیات لایروبی در پنج رودخانه در شهرستان‌های مختلف استان در حال اجراست.

کامیارفرد با اشاره به ضرورت افزایش آمادگی برای مقابله با سیلاب‌های احتمالی گفت: آزادسازی بستر و حریم رودخانه‌ها، لایروبی و احداث دیوار ساحلی از مهم‌ترین اقدامات برای افزایش ظرفیت عبور جریان آب و کاهش خسارات ناشی از بارندگی‌های شدید است.

وی همچنین از صدور سند مالکیت برای ۱۳۹ هکتار از بستر رودخانه‌های استان خبر داد و این اقدام را گامی در راستای تثبیت مالکیت و حفاظت از حریم و بستر رودخانه‌ها دانست.

مدیر رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای یزد تأکید کرد: ایمن‌سازی و ساماندهی بستر و حریم رودخانه‌ها با هدف کاهش خطر سیلاب و افزایش آمادگی برای مواجهه با بارندگی‌های شدید، در دستور کار این شرکت قرار دارد.