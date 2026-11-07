به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری‌ زبان «معاریو» فاش کرد که یک تاجر ثروتمند پیشنهاد پرداخت ۱۲۵ میلیون دلار به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، را در ازای کناره‌گیری کامل از فعالیت‌های سیاسی مطرح کرده بود.

بن کاسپیت تحلیلگر سیاسی صهیونیست با اشاره به این موضوع نوشت که این پیشنهاد چند سال پیش با واسطه گری یکی از نزدیک‌ترین افراد به نتانیاهو مطرح شده بود.



بر اساس این پیشنهاد، قرار بود مبلغ ۱۲۵ میلیون دلار در صندوقی به نام نتانیاهو سپرده‌گذاری شود و او به مدت ۱۰ سال، سالانه ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار دریافت کند. تنها شرط این پیشنهاد، کناره‌گیری کامل و دائمی نتانیاهو از عرصه سیاست بود.



با این حال، به نوشته کاسپیت، فرد نزدیک به نتانیاهو این پیشنهاد را به او منتقل نکرده و در نتیجه، نتانیاهو شخصاً از آن مطلع نشده است.

انتخابات کنست رژیم صهیونیستی به نحوی است که به نظر نمی رسد هیچ از احزاب سیاسی بتوانند کابینه تشکیل دهند و عرصه سیاسی سرزمین های اشغالی احتمالا شاهد تشکیل کابینه های کوتاه مدت یا خلأ سیاسی و برگزاری انتخابات زودهنگام خواهد بود.