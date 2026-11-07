به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوین صبح شنبه در بازدید از روند احداث قطعه دوم آزادراه تبریز-مرند-بازرگان، با اشاره به آخرین وضعیت اجرای این طرح اظهار کرد: قطعه نخست آزادراه به طول ۲۴ کیلومتر، اواخر سال ۱۴۰۳ به بهره‌برداری رسید و بخش دیگری از مسیر به طول ۹ کیلومتر، حد فاصل کیلومتر ۳۷ تا ۴۶ تا محدوده شوردرق، بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این بخش طبق اعلام پیمانکار طی دو ماه آینده آماده بهره‌برداری می‌شود، افزود: طول آزادراه در محدوده تبریز تا مرند ۶۴ کیلومتر است که با احتساب ۲۴ کیلومتر افتتاح‌شده و ۹ کیلومتر در آستانه بهره‌برداری، ۳۱ کیلومتر از آن باقی می‌ماند.

وی درباره وضعیت بخش‌های باقی‌مانده این مسیر گفت: از ۳۱ کیلومتر باقیمانده، ۱۳ کیلومتر مربوط به عملیات تعریض و ۱۸ کیلومتر نیز نیازمند اجرای عملیات عمرانی و انجام تملک اراضی است که برای تکمیل این بخش‌ها ۴۰ همت اعتبار نیاز خواهد بود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت تکمیل کریدور تبریز ـ بازرگان در ترانزیت کالا، طول این مسیر را ۲۵۰ کیلومتر اعلام کرد و افزود: از این میزان، ۱۳۵ کیلومتر در استان همجوار و ۱۱۵ کیلومتر در محدوده استحفاظی آذربایجان‌شرقی قرار دارد.

نوین جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی را از راهکارهای پیشبرد این طرح دانست و ابراز امیدواری کرد با تأمین منابع مالی و مشارکت سرمایه‌گذاران، پروژه آزادراه تبریز ـ بازرگان پس از چند دهه به سرانجام برسد.