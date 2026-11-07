به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، مستند «ثبت با سند برابر است» ساخته نیما مهدیان که در روزهای جنگ رمضان تصویربرداری شده، از منظری متفاوت به این رویداد و حوادث آن روزها، پرداخته است. این مستند بلند، ۴۷ روز تصویربرداری داشته و در سکانس‌هایی از فیلم، از صدای داریوش فرهنگ کارگردان تئاتر و سینما استفاده شده است.

«ثبت با سند برابر است» متقاضی حضور در بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» است.

عوامل این مستند عبارتند از تهیه‌کننده، نویسنده و کارگردان: نیما مهدیان، تصویربرداری: سعید ستاری، مهدی صابردرویش و نیما مهدیان، تدوین: فرشاد اکتسابی، با صدای داریوش فرهنگ، صداگذاری: گیسو آزادروش، مدیر تولید: حامد حریرفروش، تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی.

نیما مهدیان پیش‌تر مستندهای «راش»، «یک وجب خاک»، «آن مرد با اتوبوس آمد» و ... را کارگردانی کرده است.