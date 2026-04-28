آغاز تدوین مستندی که از نخستین روز «جنگ رمضان» آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، تصویربرداری مستند «ثبت با سند برابر است» از ساعت ۱۱ صبح روز نهم اسفند ۱۴۰۴ و در نخستین روز «جنگ رمضان» توسط نیما مهدیان، طراح، کارگردان و تهیه‌کننده این پروژه آغاز شد.

تصویربرداری در تهران و فصل‌هایی در شمال کشور انجام شده است. فیلم تازه مهدیان رویکردی اجتماعی و جامعه شناختی به جنگ، دلایل و پیامدهای آن دارد.

«ثبت با سند برابر است» در ۴۷ جلسه تصویربرداری شده و فرشاد اکتسابی کارگردان و تدوینگر، مدتی است تدوین این فیلم را شروع کرده است. مهدیان در این فیلم با سعید ستاری و مهدی صابر درویش به عنوان تصویربردار همکاری کرده و گیسو آزادروش صداگذار این فیلم است.

مهدیان سال گذشته مستند «راش» را درباره جنگ ۱۲ روزه کارگردانی کرد که در نمایش خانگی عرضه شده و در نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» روی پرده رفت. این مستند بلند لوح افتخار و تندیس بخش ویژه ایران نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» را دریافت کرده است.

وی کارگردانی مستندهای «یک وجب خاک»، «آن مرد با اتوبوس آمد» و «میراث ناپدری» را نیز در کارنامه خود دارد. «ثبت با سند برابر است» دارای روایتی پیچیده‌تر نسبت به «راش» است.

مستند «ثبت با سند برابر است» یکی از مجموعه مستندهای مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی با موضوع «جنگ رمضان» است که باقی آنها به زودی معرفی خواهند شد.