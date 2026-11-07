به گزارش خبرنگار مهر، مسعود جعفرنژاد صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به وضعیت تولید گلابی در آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: سطح زیر کشت این محصول در استان ۶۶۴ هکتار است که ۶۴۶ هکتار آن باغ‌های بارور و ۱۸ هکتار باغ‌های غیربارور را شامل می‌شود.

وی متوسط عملکرد باغ‌های گلابی استان را حدود ۱۰ تن در هکتار اعلام کرد و افزود: این محصول در اغلب شهرستان‌های دارای شرایط اقلیمی مناسب کشت می‌شود و از ظرفیت‌های مهم بخش باغبانی استان به شمار می‌رود.

جعفرنژاد با اشاره به سهم شهرستان‌های مختلف در تولید گلابی استان عنوان کرد: شبستر با ۲۲۰ هکتار سطح زیر کشت و تولید حدود ۲ هزار و ۲۰۰ تن در رتبه نخست قرار دارد. میانه با ۱۲۰ هکتار باغ و تولید یک‌هزار و ۲۰۰ تن در جایگاه دوم و سراب با ۹۴ هکتار سطح زیر کشت و تولید ۹۴۰ تن در رتبه سوم تولید این محصول قرار گرفته‌اند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی درباره پایه‌های مورد استفاده در باغ‌های گلابی نیز توضیح داد: پایه‌های بذری و پایه‌های رویشی از جمله Pyrodwarf و OHF در احداث و توسعه باغ‌ها به کار گرفته می‌شوند و انتخاب پایه مناسب در سازگاری درخت با شرایط محیطی، رشد مطلوب و افزایش بهره‌وری باغ نقش دارد.

وی با اشاره به تنوع ارقام گلابی در استان گفت: بیروتی و درگزی از ارقام دیررس، مشو از ارقام میان‌رس و اندرکانی و شاه‌میوه از ارقام زودرس گلابی تولیدی استان هستند. همچنین ارقام جدیدی مانند آتروشکا نیز در باغ‌های استان مورد توجه قرار گرفته‌اند.

جعفرنژاد شرایط اقلیمی مناطق مستعد باغداری، انتخاب پایه‌های سازگار و ارقام بازارپسند را از عوامل مؤثر در کیفیت محصول دانست و بیان کرد: گلابی تولیدی آذربایجان‌شرقی عمدتاً در بازارهای محلی و منطقه‌ای عرضه می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت فرآوری این محصول اظهار کرد: گلابی علاوه بر مصرف تازه، قابلیت استفاده در صنایع تبدیلی به‌ویژه کارخانه‌های کمپوت‌سازی را دارد و در برخی شهرستان‌ها نیز بخشی از محصول به‌صورت خشکبار فرآوری و عرضه می‌شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: توسعه فرآوری گلابی می‌تواند به افزایش ارزش افزوده محصول، گسترش بازار و ارتقای درآمد باغداران کمک کند.