به گزارش خبرنگار مهر، امیدعلی پارسا ظهر شنبه در نهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه کهگیلویه و بویراحمد که به‌صورت وبیناری برگزار شد، به تشریح «طراحی و استقرار نظام نوین درآمد ـ هزینه استانی داده‌مبنا با رویکرد +RBM» و الزامات اجرای بند (پ) ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت پرداخت.

وی با تأکید بر ضرورت بازتعریف مناسبات میان مرکز و استان‌ها در نظام بودجه‌ریزی کشور اظهار کرد: تحقق نظام نوین درآمد ـ هزینه استانی، مستلزم تمرکززدایی عملیاتی، انتقال تصمیم‌گیری‌ها به استان‌ها و ایجاد توازن میان وظیفه، اختیار، مسئولیت و پاسخگویی است.

پارسا با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار اداری و مالی کشور افزود: نقش دستگاه‌های مرکزی، وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه باید بر سیاست‌گذاری، استانداردسازی، قاعده‌گذاری، نظارت عالیه، ارزیابی عملکرد و برنامه‌ریزی راهبردی متمرکز شود.

رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: در مقابل، عملیات اجرایی، مدیریت منابع و تصمیم‌گیری‌های استانی باید به مدیران استانی و شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه واگذار شود تا زمینه افزایش کارآمدی، تقویت اختیارات استان‌ها و ارتقای پاسخگویی در نظام اجرایی و بودجه‌ریزی فراهم شود.

وی این موضوعات را در چارچوب استقرار نظام نوین درآمد ـ هزینه استانی و اجرای الزامات برنامه هفتم پیشرفت تشریح کرد.