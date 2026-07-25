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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۱

فرجی: برنامه‌ریزی نتیجه‌محور جایگزین رویکردهای سنتی می‌شود

فرجی: برنامه‌ریزی نتیجه‌محور جایگزین رویکردهای سنتی می‌شود

تبریز- معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی گفت: با اجرای برنامه هفتم، مدیریت مبتنی بر نتیجه جایگزین رویکردهای سنتی برنامه‌ریزی برای توسعه استان‌ها می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرجی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به اجرای آیین‌نامه اجرایی بند «پ» ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، اظهار کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که برنامه‌ریزی صرفاً مبتنی بر تخصیص منابع، اجرای پروژه‌ها و کنترل فرآیندها، به‌تنهایی نمی‌تواند توسعه متوازن و پایدار را تضمین کند. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، استقرار نظامی است که معیار اصلی موفقیت در آن، تحقق نتایج توسعه‌ای باشد، نه صرفاً انجام فعالیت‌ها و هزینه‌کرد اعتبارات.

وی با بیان اینکه مدیریت مبتنی بر نتیجه زمانی اثربخش خواهد بود که بر پایه شناخت دقیق نظام مسائل، ظرفیت‌های سرزمینی و اسناد آمایش سرزمین طراحی شود، افزود: پیش از پرداختن به چگونگی دستیابی به اهداف، باید اطمینان حاصل شود که اهداف انتخاب‌شده در مسیر توسعه واقعی استان قرار دارند.

معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی ادامه داد: توسعه زمانی محقق می‌شود که میان برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی، اختیارات اجرایی، نظام ارزیابی عملکرد و انگیزه مدیران و دستگاه‌های اجرایی، پیوندی منطقی و پایدار برقرار باشد. مدیریت مبتنی بر نتیجه نیز زمانی کارآمد خواهد بود که همراه با سازوکارهای انگیزه‌سازگار اجرا شود تا منافع مدیران، دستگاه‌ها و استان‌ها با تحقق اهداف توسعه‌ای همسو شود.

فرجی با اشاره به اجرای نظام نوین درآمد ـ هزینه استان‌ها، این رویکرد را زمینه‌ساز افزایش اختیارات و مسئولیت‌پذیری استان‌ها و استقرار حکمرانی دو سطحی ملی و استانی دانست و گفت: در این الگو، سیاست‌گذاری و راهبری کلان در سطح ملی انجام می‌شود و اجرای برنامه‌ها متناسب با ظرفیت‌ها و ویژگی‌های هر استان به مدیران استانی واگذار خواهد شد.

وی یکی از مهم‌ترین الزامات موفقیت این رویکرد را عبور از برنامه‌های کلی و غیرقابل تحقق و حرکت به سمت اهداف واقع‌بینانه، قابل سنجش و دست‌یافتنی عنوان کرد و افزود: طراحی زنجیره نتایج، نظریه تغییر و استقرار نظام ارزیابی عملکرد از ارکان اصلی این تحول در نظام برنامه‌ریزی کشور است.

معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی همچنین بر ضرورت مشارکت فعال استان‌ها در اجرای این رویکرد تأکید کرد و گفت: تحقق این تحول تنها با ابلاغ دستورالعمل‌ها امکان‌پذیر نیست، بلکه نیازمند آموزش، هم‌افزایی علمی، بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان و نهادینه‌سازی فرهنگ نتیجه‌محوری در تمامی سطوح مدیریتی است.

فرجی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های علمی و مدیریتی آذربایجان شرقی اظهار کرد: این استان آمادگی دارد با تکیه بر مدیریت مبتنی بر نتیجه، سازوکارهای انگیزه‌سازگار و برنامه‌ریزی مبتنی بر آمایش سرزمین، نقش مؤثری در اجرای برنامه هفتم پیشرفت و تحقق توسعه متوازن، ارتقای بهره‌وری و افزایش کارآمدی نظام برنامه‌ریزی کشور ایفا کند.

کد مطلب 6898304

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