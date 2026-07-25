به گزارش خبرنگار مهر، علی فرجی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به اجرای آیین‌نامه اجرایی بند «پ» ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، اظهار کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که برنامه‌ریزی صرفاً مبتنی بر تخصیص منابع، اجرای پروژه‌ها و کنترل فرآیندها، به‌تنهایی نمی‌تواند توسعه متوازن و پایدار را تضمین کند. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، استقرار نظامی است که معیار اصلی موفقیت در آن، تحقق نتایج توسعه‌ای باشد، نه صرفاً انجام فعالیت‌ها و هزینه‌کرد اعتبارات.

وی با بیان اینکه مدیریت مبتنی بر نتیجه زمانی اثربخش خواهد بود که بر پایه شناخت دقیق نظام مسائل، ظرفیت‌های سرزمینی و اسناد آمایش سرزمین طراحی شود، افزود: پیش از پرداختن به چگونگی دستیابی به اهداف، باید اطمینان حاصل شود که اهداف انتخاب‌شده در مسیر توسعه واقعی استان قرار دارند.

معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی ادامه داد: توسعه زمانی محقق می‌شود که میان برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی، اختیارات اجرایی، نظام ارزیابی عملکرد و انگیزه مدیران و دستگاه‌های اجرایی، پیوندی منطقی و پایدار برقرار باشد. مدیریت مبتنی بر نتیجه نیز زمانی کارآمد خواهد بود که همراه با سازوکارهای انگیزه‌سازگار اجرا شود تا منافع مدیران، دستگاه‌ها و استان‌ها با تحقق اهداف توسعه‌ای همسو شود.

فرجی با اشاره به اجرای نظام نوین درآمد ـ هزینه استان‌ها، این رویکرد را زمینه‌ساز افزایش اختیارات و مسئولیت‌پذیری استان‌ها و استقرار حکمرانی دو سطحی ملی و استانی دانست و گفت: در این الگو، سیاست‌گذاری و راهبری کلان در سطح ملی انجام می‌شود و اجرای برنامه‌ها متناسب با ظرفیت‌ها و ویژگی‌های هر استان به مدیران استانی واگذار خواهد شد.

وی یکی از مهم‌ترین الزامات موفقیت این رویکرد را عبور از برنامه‌های کلی و غیرقابل تحقق و حرکت به سمت اهداف واقع‌بینانه، قابل سنجش و دست‌یافتنی عنوان کرد و افزود: طراحی زنجیره نتایج، نظریه تغییر و استقرار نظام ارزیابی عملکرد از ارکان اصلی این تحول در نظام برنامه‌ریزی کشور است.

معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی همچنین بر ضرورت مشارکت فعال استان‌ها در اجرای این رویکرد تأکید کرد و گفت: تحقق این تحول تنها با ابلاغ دستورالعمل‌ها امکان‌پذیر نیست، بلکه نیازمند آموزش، هم‌افزایی علمی، بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان و نهادینه‌سازی فرهنگ نتیجه‌محوری در تمامی سطوح مدیریتی است.

فرجی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های علمی و مدیریتی آذربایجان شرقی اظهار کرد: این استان آمادگی دارد با تکیه بر مدیریت مبتنی بر نتیجه، سازوکارهای انگیزه‌سازگار و برنامه‌ریزی مبتنی بر آمایش سرزمین، نقش مؤثری در اجرای برنامه هفتم پیشرفت و تحقق توسعه متوازن، ارتقای بهره‌وری و افزایش کارآمدی نظام برنامه‌ریزی کشور ایفا کند.