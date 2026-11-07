به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی ظهر شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه کهگیلویه و بویراحمد که با حضور مجازی رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های کشور برگزار شد، با اشاره به اهمیت اجرای نظام نوین درآمد ـ هزینه (پلاس)، اظهار کرد: هر اندازه بتوانیم پایه‌ها و آیتم‌های درآمدی استان را گسترش دهیم، منابع بیشتری برای سرمایه‌گذاری فراهم خواهد شد.

وی با بیان اینکه گسترش پایه درآمدی، شاه‌بیت نظام نوین درآمد ـ هزینه است، افزود: افزایش درآمدهای استانی موجب رشد منابع بودجه‌ای استان با ضریب فزاینده خواهد شد و باید از ظرفیت‌های موجود برای تحقق این هدف استفاده کرد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت انتقال حساب شرکت‌ها به بانک‌های مستقر در استان، تصریح کرد: لازم است با جدیت مشخص شود کدام شرکت‌ها همچنان حساب‌های بانکی خود را به‌صورت متمرکز و در سطح ملی اداره می‌کنند.

رحمانی ادامه داد: باید زمینه انتقال حساب‌های بانکی و استقرار منابع مالی و درآمدهای مالیاتی این شرکت‌ها در استان فراهم شود تا از این طریق، میزان سپرده‌های بانکی و منابع درآمدی کهگیلویه و بویراحمد افزایش یابد.

وی از برگزاری کارگاه توجیهی در آینده نزدیک با حضور حداکثری مدیران دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: این کارگاه با هدف تبیین ابعاد نظام نوین درآمد ـ هزینه و تشریح الزامات اجرایی آن برگزار خواهد شد.

همراهی مطلوب مردم در سرشماری ثبتی‌مبنای ۱۴۰۵

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای سرشماری عمومی مسکن ۱۴۰۵ به روش ثبتی‌مبنا، از همکاری مطلوب مردم استان در این طرح خبر داد و گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، مأموران استان در انجام تکالیف تعیین‌شده عملکردی فراتر از متوسط کشوری داشته‌اند.

وی با بیان اینکه در روش ثبتی‌مبنا بخش عمده اطلاعات جمعیتی از قبل در سامانه‌های مربوطه موجود است، افزود: شهروندان نباید نگرانی بابت ثبت نشدن اطلاعات خود و اعضای خانواده‌شان داشته باشند.

رحمانی همچنین درباره نحوه جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی، تولیدات کشاورزی و وضعیت اشتغال و بیکاری اظهار کرد: این اطلاعات بر اساس استانداردهای مرکز آمار ایران و از طریق نمونه‌گیری ۱۰ درصدی، شامل حدود ۲۲ هزار خانوار شهری و روستایی، جمع‌آوری می‌شود.

وی تأکید کرد: مراجعه میدانی مأموران صرفاً به خانوارهای انتخاب‌شده در نمونه آماری انجام خواهد شد و سایر شهروندان نیازی به نگرانی در این زمینه ندارند.

تقدیر از حضور مردم و عشایر در حماسه بستان

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با گرامیداشت حماسه بستان، از حضور و همراهی مردم و عشایر غیور در این رویداد قدردانی کرد.

رحمانی همچنین از پوشش خبری مناسب این حماسه و رونمایی از مستند مربوط به آن توسط صداوسیما تقدیر کرد و گفت: مقاومت، هوشیاری و حضور به‌موقع مردم و عشایر غیور، توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمن را خنثی کرد.

هشدار استاندار درباره تشدید بارندگی‌ها و ضرورت آمادگی دستگاه‌ها

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعلام وضعیت قرمز هواشناسی در استان، بر ضرورت آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی و اعضای ستاد مدیریت بحران تأکید کرد.

رحمانی با اشاره به پیش‌بینی تداوم و شدت بارندگی‌ها تا روز یکشنبه، خاطرنشان کرد: تمامی اعضای ستاد مدیریت بحران و شورای اداری باید تمهیدات و مراقبت‌های لازم را برای پیشگیری از خسارات احتمالی در دستور کار قرار دهند.

وی افزود: ضمن شکرگزاری به‌دلیل نزولات آسمانی، باید با برنامه‌ریزی و آمادگی مناسب از بروز خسارت به زیرساخت‌ها، تأسیسات و اموال عمومی و خصوصی جلوگیری شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین از فرمانداران خواست پیش از تشدید بارش‌ها در محل خدمت خود حضور یافته و بر روند مدیریت شرایط جوی و اقدامات پیشگیرانه نظارت داشته باشند.

انتقاد از تأخیر دستگاه‌ها در پاسخگویی به استعلامات

رحمانی در پایان با انتقاد از تأخیر برخی دستگاه‌های اجرایی در پاسخگویی به استعلامات و مکاتبات اداری، بر ضرورت تسریع در فرآیند پاسخگویی و رفع موانع اجرایی تأکید کرد.

وی با اشاره به موضوع مکان‌یابی و احداث شهرهای جدید و شهرک‌ها به‌عنوان یکی از نمونه‌های این مسئله، خواستار اهتمام جدی مدیران دستگاه‌ها برای تعیین تکلیف استعلامات، همکاری بین‌بخشی و جلوگیری از ایجاد وقفه در اجرای طرح‌های توسعه‌ای استان شد.